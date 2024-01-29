Почти новый 23-летний Range Rover продают в Москве за два миллиона рублей

В Москве продают почти новый Land Rover Range Rover 2001 года. У продавца оказался в наличии рамный внедорожник в топовой комплектации, оборудованный 4,6-литровым восьмицилиндровым бензиновым мотором. Большую часть жизни культовая модель провела на консервации. С момента производства единственный владелец автомобиля проехал на нем всего 101 000 километров.

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В объявлении указано, что спустя 23 года кузов Range Rover сохранился полностью в заводском окрасе. Внедорожнику регулярно проводили техобслуживание, поэтому он не требует никаких вложений. Судя по фотографиям, на кузове и в салоне автомобиля отсутствуют какие-либо дефекты. При этом на выхлопной системе, мостах, а также на раме и тормозных механизмах присутствует небольшая коррозия.

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Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Аутентичный Range Rover оборудован 4,6-литровым бензиновым V8, отдача которого составляет 224 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, внедорожник оснащен пневноподвеской с автоматической регулировкой высоты и раздаткой BorgWarner.

Приобрести один из поздних Range Rover второго поколения можно за 2 175 000 рублей. Вместе с культовым британским внедорожников продавец отдаст полный комплект заводских аксессуаров.