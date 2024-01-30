Кроссовер Chery Fulwin T6: еще одна версия знакомого россиянам Jaecoo J7

От своих братьев паркетник с новым именем отличился не только дизайном экстерьера, но и начинкой.

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Осенью прошлого года компания Chery объявила о создании в Китае электрифицированной линейки, для которой возродили название Fulwin (на китайском звучит как Fengyun). Напомним, это имя носила первая модель марки Чери, которая дебютировала в 1999 году, а позже у той машины появился наследник, и он знаком россиянам – речь идет об Амулете. Первенцем же новой серии стал седан Fulwin A8, то есть гибридная версия Chery Arrizo 8: такая четырехдверка уже поступила в продажу на родине. Следом стартовало производство крупного кроссовера Fulwin T9 (его точные характеристики еще не раскрыты), брата Chery Tiggo 9. Ну а теперь фирма поделилась фото с испытаний младшего паркетника – Fulwin T6. И этот кросс тоже не сделан «с нуля».

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Chery Fulwin T6 – это подзаряжаемый гибридный вариант модели, которая в Поднебесной известна под именем Chery Explore 06, а в России представлена как Jaecoo J7 (Jaecoo – суббренд Чери). Как и Fulwin T9, паркетник отличился дизайном экстерьера: у пятидверки гладкий «нос» с отдельной эмблемой серии и иные бамперы, плюс чуть иначе оформлены блоки основных фар. Длина гибрида равна 4540 мм, что на 40 мм больше, чем у российского Jaecoo J7. Колесная база у машин совпадает – 2672 мм.

Фото интерьера T6 сама Chery еще не опубликовала, но представителям местных профильных СМИ уже удалось познакомиться с новинкой. Так вот внутри гибридный кросс в целом повторил стандартную модель, разве что заменили ручки дверей. Главная же фишка – вертикальный планшет мультимедийной системы.

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Установка C-DM включает бензиновый турбомотор 1.5 и электромотор, совокупная отдача системы пока не названа. Китайские медиа пишут, что Fulwin T6 получил батарею емкостью 18,3 кВт*ч, только на электротяге кроссовер сможет проехать примерно 93 км (по другим данным – 120 км, по циклу CLTC).

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