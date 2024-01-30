Livan в России: доступные модели, подробности и цены

Марка Livan пришла в Россию только в середине 2023 года с единственной моделью — хетчбэком X3 Pro. В октябре его дополнили старшие модели — кроссовер X6 Pro и седан S6 Pro. Мы узнали, что собой представляют эти машины и уточнили актуальные цены.

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В автомобилях Livan совмещается стиль, современность безопасность и яркая внешность, которая притягивает взгляды. Рассмотрим основные модели, которые сегодня можно купить в российских дилерских центрах.Кроссовер Livan Х3 Pro: подробности о популярной модели в линейкеВас привлекает компактный и стильный кроссовер, сочетающий в себе красоту, надежность и доступность? Тогда обратите внимание на Livan X3 Pro, новую модель в сегменте субкомпактных кроссоверов.

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Этот автомобиль предлагает вам изысканный дизайн, обширный набор функций и отличные технические характеристики по привлекательной цене, начиная всего от 1 699 900 ₽. Экстерьер и интерьер Livan X3 ProЭкстерьер Livan X3 Pro отличается гармоничным сочетанием стиля и функциональности. Внешний вид автомобиля характеризуется габаритами 4005х1760х1575 мм и колесной базой 2480 мм.

Дизайн дополняется радиаторной решеткой с хромированными элементами, галогеновыми фарами с линзованной оптикой и отточенным дизайном боковой линии. Зеркала заднего вида оснащены повторителями поворотов и обогревом.

Комплектация включает задний спойлер, рейлинги на крыше и 16-дюймовые алюминиевые легкосплавные диски. Интерьер Livan X3 Pro выделяется современностью и лаконичностью. В салоне установлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, цветной 3,5-дюймовый экран бортового компьютера и мультифункциональный руль с управлением мультимедиа и телефоном.

Кожаная обивка сидений с перфорацией и элегантная отделка салона в темных тонах создают комфортную атмосферу. Автомобиль оснащен люком с электроприводом и защитой от защемления, а также предлагает бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Двигатель: бензиновый, объем 1.5 литра, мощность 103 л.с.;

Трансмиссия: АКПП, передний привод;

Кузов: универсал, 5 дверей;

Гарантия: 4 года или 100000 км. Технические характеристики Livan X3 Pro

Комплектации Livan X3 Pro

В России представлен Livan X3 Pro, который поставляется в одной, но очень хорошо оснащённой комплектации. Этот кроссовер включает в себя множество функций для безопасной и комфортной езды. Среди особенностей можно отметить наличие подушек безопасности, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров. Также автомобиль оснащён системой антиблокировки тормозов с электронным распределением тормозных усилий, обеспечивающей улучшенный контроль над автомобилем в экстренных ситуациях. Наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС также является важной частью оснащения, повышая безопасность вождения.

Что собой представляют новинки X6 Pro и S6 Pro

Livan X6 ProМодель Livan X6 Pro представляет собой классический кроссовер, сравнимый с такими автомобилями, как Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Она выделяется своим современным интерьером, хотя силуэт модели знаком уже более десяти лет. Важной особенностью является отсутствие полного привода, который не доступен даже за дополнительную плату. Автомобиль технически модернизирован: оснащен новейшими 1,5-литровыми моторами Geely с турбонаддувом, мощностью 147 или 180 л.с., и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Подвеска улучшена благодаря сотрудничеству с европейской компанией, работающей с Volvo, и автомобиль успешно прошел "лосиный тест" на скорости 77,6 км/ч.

Конструкция кузова усилена за счет увеличения доли высокопрочных сталей, что положительно сказывается на управляемости и безопасности. В стандартное оснащение входят люк, система кругового обзора, функция зеркального отображения экрана смартфона, бесключевой доступ и подогрев передних сидений, а также активный круиз-контроль с рабочим диапазоном скоростей от 30 км/ч. Livan S6 ProLivan S6 Pro — это седан сегмента "С+", который выделяется своей необычной цветовой гаммой, включающей белый, серый и голубой цвета. Модель имеет историю, начинающуюся с Geely Emgrand GL 2016 года.

В Китае данный автомобиль предлагается с полностью электрической силовой установкой. В России планируется внедрение черного цвета, который ранее отсутствовал, так как не ассоциируется в Китае с новейшими технологиями. Автомобиль технически модернизирован, включая 1,5-литровые моторы Geely с турбонаддувом и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. К стандартному оснащению относятся люк, система кругового обзора, функция зеркального отображения экрана смартфона, бесключевой доступ, подогрев передних сидений и активный круиз-контроль с ограниченным диапазоном рабочих скоростей, который не подходит для использования в режиме автопилота в пробках.

Сколько стоят новинки Livan

В текущем ценовом диапазоне новые модели Livan, такие как кроссоверы X6 Pro и S6 Pro, предлагаются на российском рынке с ценниками, которые несколько близки к ценам конкурентов, в том числе к таким моделям, как Geely Atlas Pro. Например, X6 Pro оценён примерно в 2 629 900 рублей, что лишь на 10 тысяч рублей меньше, чем стоимость более современной модели Atlas Pro от Geely. С другой стороны, цена S6 Pro составляет около 2 549 900 рублей, что делает её дешевле, чем аналогичный по размерам «Москвич 6», но более дорогой по сравнению с некоторыми другими конкурентами.

Кун Шуай, исполнительный директор Livan, комментируя ценообразование, указывает на фактор повышения утилизационного сбора в России с 1 августа, что повлияло на конечные цены автомобилей. Он отмечает, что цены на автомобили Livan могли бы быть ниже, если бы не этот фактор. Возможность снижения цен за счёт локализации производства рассматривается, но пока не принято никаких конкретных решений относительно этого. О бренде LivanLivan Automotive, новый автомобильный бренд из Китая, является результатом сотрудничества между двумя известными компаниями – Geely и Lifan Group.

Это совместное предприятие объединило усилия двух автомобилестроительных гигантов для создания автомобилей под марками Livan и Maple. После приобретения Lifan Group компанией Geely в 2022 году, эти бренды были объединены, причем Maple стал модельным рядом в рамках бренда Livan, утратив свой статус независимого бренда.Это объединение позволило эффективно использовать ресурсы обеих компаний для развития и улучшения продукции бренда Livan.