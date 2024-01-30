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Протестующие французские фермеры блокировали автотрассы вокруг Парижа

Французские фермеры, протестующие против политики правительства страны, начали блокировать дороги вокруг Парижа. Об этом сообщается на сайте оператора автодорог Vinci.

Протестующие французские фермеры блокировали автотрассы вокруг Парижа
© Reuters

В настоящее время ситуация на всех автотрассах, которые ведут в Париж, является сложной. Фермеры на тракторах ближе всего подобрались к столице с северной стороны, по шоссе A1 и A16. Они также почти достигли международного аэропорта Шарль-де-Голль и перекрыли движение по западному шоссе А13.

На востоке фермеры в районе развлекательного парка Диснейленд заблокировали шоссе A4, а с северо-западной стороны протестующие находятся примерно в 60 километрах от Парижа в коммуне Бюшле департамента Ивелин.

Ранее сообщалось, что бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу. В ночь на 29 января стало известно, что французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры.

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