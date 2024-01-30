Протестующие французские фермеры блокировали автотрассы вокруг Парижа

Французские фермеры, протестующие против политики правительства страны, начали блокировать дороги вокруг Парижа. Об этом сообщается на сайте оператора автодорог Vinci.

В настоящее время ситуация на всех автотрассах, которые ведут в Париж, является сложной. Фермеры на тракторах ближе всего подобрались к столице с северной стороны, по шоссе A1 и A16. Они также почти достигли международного аэропорта Шарль-де-Голль и перекрыли движение по западному шоссе А13.

На востоке фермеры в районе развлекательного парка Диснейленд заблокировали шоссе A4, а с северо-западной стороны протестующие находятся примерно в 60 километрах от Парижа в коммуне Бюшле департамента Ивелин.