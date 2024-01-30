Забытые концепты: пикап Kia KCV-4 Mojave

Американский рынок пикапов — чрезвычайно консервативная, патриотичная и конкурентная ниша. Даже Toyota и Nissan испытывают в ней сложности, имея довольно сильные модели. Люди, которые садятся за руль в ковбойских сапогах, не станут ездить на японской машине. Концерн Hyundai Kia, судя по всему, решил не рисковать, а выждать. Наблюдая за успехами японцев (или за их отсутствием) они, видимо, давно приняли все решения. А вот в далеком 2004-м всё было не так очевидно. Прозондировать почву решили классным концептуальным пикапом Kia KCV-4 Mojave.