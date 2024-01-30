Фишка советских автомобилей, которой позавидуют современные иномарки!

— С некоторых пор очень популярны стали дополнительные фары, часто – противотуманки с желтыми стеклами. В дополнительных фарах был смысл, ведь штатная светотехника, особенно автомобилей 1950-1960-х годов выпуска, была несовершенна.



Другое дело, что фары иногда ставили бездумно – не руководствуясь правилами и здравым смыслом. А со временем в моду вошли фары с красивыми крышками, которые не снимали годами. Такие световые приборы превратились просто в элемент модного декора.