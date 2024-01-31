<p>Анализ почти <strong>1700</strong> подземных водоемов в более чем<strong> 40 странах</strong> выявил, что с 2000 года уровень грунтовых вод снизился почти в половине из них. Тем не менее, около<strong> 7%</strong> изученных водоносных горизонтов показали увеличение уровня воды за этот период. Эксперты отмечают, что наибольшее снижение наблюдалось в засушливых районах и областях интенсивного сельского хозяйства, включая Центральную долину Калифорнии и Высокие равнины США, а также в Иране.</p> <p>Как сообщает издание <a href="https://csn-tv.ru/posts/id255901-vo-vsem-mire-nabljudaetsja-snizhenie-urovnja-gruntovyh-vod" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>, уменьшение уровня грунтовых вод влечет за собой <strong>серьезные последствия</strong>, такие как исчезновение ручьев, наводнения, загрязнение прибрежных водоносных горизонтов морской водой и иссякание колодцев, подчеркивает <strong>Скотт Ясечко</strong>, профессор из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.</p> <p>Ранее глобальные исследования опирались на спутниковые данные и модели, не предоставляющие прямого измерения уровня грунтовых вод. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале <strong>Nature</strong>, подтвердило общее снижение уровня грунтовых вод, отмеченное в предыдущих работах, согласно<strong> Марку Биркенсу</strong>, профессору Утрехтского университета. Исследователи сравнили уровни воды в периоды <strong>2000-2020</strong> и <strong>1980-2000 </strong>годов в 500 водоносных горизонтах, выявив более положительную картину в сравнении с данными, начиная с 2000 года. В меньшем объеме водоносных горизонтов уровень воды снижался быстрее, чем в предыдущие два десятилетия, однако в <strong>20% </strong>из них темп снижения замедлился, а в <strong>16%</strong> - уровень воды начал повышаться. Улучшение наблюдается по всему миру, включая Австралию, Китай, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Испанию, Таиланд и США.</p> <p><strong>Дебра Перроне</strong>, профессор Калифорнийского университета, утверждает, что эти данные дают основания для осторожного оптимизма. Эксперты отмечают более <strong>100 водоносных горизонтов</strong>, где уровень грунтовых вод стабилизировался или начал расти, хотя и не так быстро, как падал. Исследование было ограничено данными из скважин, доступными только в <strong>40 странах </strong>и регионах.</p> <p>В некоторых местах, таких как Бангкок и долина Коачелла в Калифорнии, принимаются меры для <strong>сокращения</strong> использования грунтовых вод. В долине Авра в Аризоне используют воду из реки Колорадо для пополнения запасов, а в Испании водоносный горизонт Лос-Ареналес пополняется с помощью <strong>речной воды</strong>, очищенных сточных вод и дождевого стока. Дональд Джон Макаилистер из Геологической службы Великобритании подчеркивает важность <strong>точного определения локальных различий</strong>, которые могут отличаться от общих региональных тенденций, выявляемых спутниками.</p>