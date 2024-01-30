Мосгордума до 1 апреля введет штрафы для водителей электросамокатов

Московская городская дума планирует ускорить повышение штрафов для водителей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Отмечается, что ужесточения для водителей СИМ ранее анонсировали и в правительстве РФ, но Мосгордума настаивает, что работу нужно ускорить. Депутаты хотят, чтобы правила изменились к началу сезона кикшеринга — до 1 апреля.

Напомним, правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции.