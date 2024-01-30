Стало известно, когда Ford выпустит последний Edge

Последний экземпляр сойдет с конвейера завода в канадском Оквилле 26 апреля 2024 года, сообщает Unifor Local 707 со ссылкой на руководство предприятия. Модель, которая выпускалась с 2006 года, пользовалась успехом — только за первый год было продано более 130 тысяч штук в США, но в пандемию коронавируса спрос на Edge просел до 85 тысяч машин. Вместо топливного кроссовера на канадском заводе наладят производство пяти электрических моделей.

Ford Edge впервые дебютировал в начале 2006 года на автосалоне в Детройте, после чего встал на конвейер завода в Канаде, где выпускается по сей день. Это среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 метра, который доступен в США как с передним, так и с полным приводом. За время своего существования модель сменила поколение и несколько раз обновлялась. Она была отмечена рядом наград, в том числе признана «Лучшим семейным автомобилем» (Parents Magazine, 2007 год), а также попала в рейтинг Top Safety Pick Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).

На российском рынке Ford Edge не продавался, однако с легализацией параллельного импорта в страну начали возить такие автомобили. Например, летом прошлого года в России продавали семиместный Edge, но не для американского рынка, а выпущенный в Китае на совместном предприятии Ford и Changan. На тот момент модель оценили в 4,7 миллиона рублей. К слову, от китайского Edge американский автопроизводитель не откажется, и модель продолжит продаваться и после отставки своего канадского «брата».

А вот на американском рынке автопроизводитель намерен проредить линейку SUV и в дальнейшем сосредоточиться на коммерческих машинах, пикапах и более дорогих трехрядных моделях. Следующий претендент на снятие с производства — Escape, известный за пределами США как Kuga. По неофициальным данным, это произойдет в 2025 году.