Единственный экземпляр: уникальные машины в продаже
Автомобили, созданные в одном экземпляре, появляются на свет регулярно. Это могут быть предсерийные образцы, не имеющие аналогов спортивные болиды или эксклюзивные машины, созданные для избранных клиентов. Однако в открытой продаже такие модели оказываются довольно редко. Прототипы по завершении испытаний в лучшем случае попадают в заводские музеи, в худшем — на свалку или под пресс. Коллекционеры тоже нечасто расстаются с проектами, построенными по специальным заказам. Если же единственные в своём роде автомобили попадают на торги или в дилерские центры, это становится событием.
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