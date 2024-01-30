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Единственный экземпляр: уникальные машины в продаже

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Rolls-Royce Hyperion. Уникальный родстер оценили в 9,8 миллиона долларов.
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Rolls-Royce Hyperion. Уникальный родстер оценили в 9,8 миллиона долларов. 
© Motor.ru
Машину более полутора десятилетий назад заказал коллекционер Rolls-Royce Роланд Холл. Её построили на базе Drophead Coupе. Источником вдохновения для авторов стали огромные купе начала ХХ века.
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Машину более полутора десятилетий назад заказал коллекционер Rolls-Royce Роланд Холл. Её построили на базе Drophead Coupе. Источником вдохновения для авторов стали огромные купе начала ХХ века. 
© Motor.ru
Передние стойки и сиденья сдвинуты на 40 сантиметров ближе к задней части, второго ряда кресел нет, а перед ветровым стеклом предусмотрен особый отсек для спортивных ружей. Кузовные панели углепластиковые, двери изнутри отделаны деревом.
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Передние стойки и сиденья сдвинуты на 40 сантиметров ближе к задней части, второго ряда кресел нет, а перед ветровым стеклом предусмотрен особый отсек для спортивных ружей. Кузовные панели углепластиковые, двери изнутри отделаны деревом. 
© Motor.ru
Стоковый 6,75-литровый V12 выдаёт 453 лошадиные силы и 720 Нм, позволяя набрать 60 миль в час (96,6 км/ч) за 5,6 секунды и достичь 250 километров в час.
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Стоковый 6,75-литровый V12 выдаёт 453 лошадиные силы и 720 Нм, позволяя набрать 60 миль в час (96,6 км/ч) за 5,6 секунды и достичь 250 километров в час. 
© Motor.ru

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Lotec C1000. Уникальный гиперкар в 1990 году заказал немецким инженерам некий нефтяной магнат из ОАЭ.
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Lotec C1000. Уникальный гиперкар в 1990 году заказал немецким инженерам некий нефтяной магнат из ОАЭ. 
© Motor.ru
Работу над проектом завершили в 1995-м. У автомобиля углепластиковые монокок и кузовные детали.
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Работу над проектом завершили в 1995-м. У автомобиля углепластиковые монокок и кузовные детали. 
© Motor.ru
Машина весила 1080 килограммов, а 5,6-литровый наддувный V8 от Mercedes-Benz выдавал тысячу лошадиных сил. Гоночная пятиступенчатая секвентальная коробка Hewland передавала тягу на заднюю ось.
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Машина весила 1080 килограммов, а 5,6-литровый наддувный V8 от Mercedes-Benz выдавал тысячу лошадиных сил. Гоночная пятиступенчатая секвентальная коробка Hewland передавала тягу на заднюю ось. 
© Motor.ru
По расчётам создателей, купе могло набрать 431 километр в час, но проверять это не стали. Новый гиперкар в своё время обошёлся покупателю в 3,4 миллиона долларов.
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По расчётам создателей, купе могло набрать 431 километр в час, но проверять это не стали. Новый гиперкар в своё время обошёлся покупателю в 3,4 миллиона долларов. 
© Motor.ru
Bentley Continental GT3 Pikes Peak. Купе для знаменитой «гонки к облакам» оснастили наиболее крупным в истории фирмы антикрылом.
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Bentley Continental GT3 Pikes Peak. Купе для знаменитой «гонки к облакам» оснастили наиболее крупным в истории фирмы антикрылом. 
© Motor.ru

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Базой стала кольцевая версия GT3. Отдача четырёхлитрового битурбомотора V8, который использует гоночное биотопливо, превысила 760 лошадиных сил и 1000 Нм.
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Базой стала кольцевая версия GT3. Отдача четырёхлитрового битурбомотора V8, который использует гоночное биотопливо, превысила 760 лошадиных сил и 1000 Нм. 
© Motor.ru
Двигатель снабдили иными поршнями, шатунами и увеличенными компрессорами. Углепластиковый впускной коллектор усилен, а выпускной сделан из жаропрочного инконеля компанией Akrapovič.
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Двигатель снабдили иными поршнями, шатунами и увеличенными компрессорами. Углепластиковый впускной коллектор усилен, а выпускной сделан из жаропрочного инконеля компанией Akrapovič. 
© Motor.ru
В ходе предпродажной подготовки машину разобрали до винтика и отреставрировали все компоненты.
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В ходе предпродажной подготовки машину разобрали до винтика и отреставрировали все компоненты. 
© Motor.ru
Zastrow RS0 De Tomaso Pantera GT5. В Бельгии продаётся уникальный автомобиль, построенный в 80-е годы и сохранившийся в аутентичном виде.
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Zastrow RS0 De Tomaso Pantera GT5. В Бельгии продаётся уникальный автомобиль, построенный в 80-е годы и сохранившийся в аутентичном виде. 
© Motor.ru
Итальянский спорткар доработал немецкий тюнер Zastrow. Машина получила развитый обвес и обивку интерьера кожей табачного оттенка.
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Итальянский спорткар доработал немецкий тюнер Zastrow. Машина получила развитый обвес и обивку интерьера кожей табачного оттенка. 
© Motor.ru

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Силовой агрегат позаимствован у стандартной версии De Tomaso Pantera GT5. 5,8-литровый мотор Ford Cleveland V8 совмещён с пятиступенчатой механической коробкой передач ZF. Он выдаёт стоковые 350 лошадиных сил и 452 Нм.
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Силовой агрегат позаимствован у стандартной версии De Tomaso Pantera GT5. 5,8-литровый мотор Ford Cleveland V8 совмещён с пятиступенчатой механической коробкой передач ZF. Он выдаёт стоковые 350 лошадиных сил и 452 Нм. 
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Исходник разгонялся до ста за 5,4 секунды и набирал 273 километра в час. Этот экземпляр за свою жизнь проехал приблизительно 28 тысяч километров.
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Исходник разгонялся до ста за 5,4 секунды и набирал 273 километра в час. Этот экземпляр за свою жизнь проехал приблизительно 28 тысяч километров. 
© Motor.ru
Bugatti Chiron Profiléе. Последний Chiron стал наиболее дорогой новой машиной, ушедшей с молотка.
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Bugatti Chiron Profiléе. Последний Chiron стал наиболее дорогой новой машиной, ушедшей с молотка. 
© Motor.ru
За купе выложили 9 792 500 евро, хотя предварительно его оценивали в 4,2–5,5 миллиона. Ещё автомобиль оказался единственным гиперкаром в новейшей истории производителя, получившим фиксированный спойлер и отделку интерьера плетёной кожей.
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За купе выложили 9 792 500 евро, хотя предварительно его оценивали в 4,2–5,5 миллиона. Ещё автомобиль оказался единственным гиперкаром в новейшей истории производителя, получившим фиксированный спойлер и отделку интерьера плетёной кожей. 
© Motor.ru
Кузов выкрашен в особый колер Argent Atlantique, а для углепластика по низу использован цвет Bleu Royal. Колёса оттенка Le Patron также изготовлены по специальному заказу.
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Кузов выкрашен в особый колер Argent Atlantique, а для углепластика по низу использован цвет Bleu Royal. Колёса оттенка Le Patron также изготовлены по специальному заказу. 
© Motor.ru

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Восьмилитровый W16 с четырьмя компрессорами развивает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм, а сочетается с семидиапазонным «роботом». Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 2,3 секунды, до второй — за 5,5. Он может набрать 380 километров в час.
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Восьмилитровый W16 с четырьмя компрессорами развивает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм, а сочетается с семидиапазонным «роботом». Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 2,3 секунды, до второй — за 5,5. Он может набрать 380 километров в час. 
© Motor.ru
Koenigsegg CCGT. Уникальный суперкар, созданный для гонок, но никогда в них не участвовавший, ушёл с молотка за 3 319 000 фунтов стерлингов.
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Koenigsegg CCGT. Уникальный суперкар, созданный для гонок, но никогда в них не участвовавший, ушёл с молотка за 3 319 000 фунтов стерлингов. 
© Motor.ru
Модель на базе CCR разрабатывали одновременно с CCX. Она соответствовала регламенту соревнований GT1, но спустя всего несколько месяцев после первых пробных заездов в силу вступили новые нормы.
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Модель на базе CCR разрабатывали одновременно с CCX. Она соответствовала регламенту соревнований GT1, но спустя всего несколько месяцев после первых пробных заездов в силу вступили новые нормы. 
© Motor.ru
Они запретили использование углепластиковых монококов и обязали автопроизводителей собирать не 20, а минимум 350 дорожных экземпляров. Для шведской компании этот тираж был запредельным, поэтому от проекта отказались.
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Они запретили использование углепластиковых монококов и обязали автопроизводителей собирать не 20, а минимум 350 дорожных экземпляров. Для шведской компании этот тираж был запредельным, поэтому от проекта отказались. 
© Motor.ru
Автомобиль с кузовом из углепластика и кевлара весит одну тонну. Пятилитровый атмосферный V8 выдаёт 600 лошадиных сил и сочетается с магниевой секвентальной коробкой передач Cima. Коэффициент сопротивления воздуха машины равен всего 0,297. Клиренс составляет 50 миллиметров.
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Автомобиль с кузовом из углепластика и кевлара весит одну тонну. Пятилитровый атмосферный V8 выдаёт 600 лошадиных сил и сочетается с магниевой секвентальной коробкой передач Cima. Коэффициент сопротивления воздуха машины равен всего 0,297. Клиренс составляет 50 миллиметров. 
© Motor.ru

Автомобили, созданные в одном экземпляре, появляются на свет регулярно. Это могут быть предсерийные образцы, не имеющие аналогов спортивные болиды или эксклюзивные машины, созданные для избранных клиентов. Однако в открытой продаже такие модели оказываются довольно редко. Прототипы по завершении испытаний в лучшем случае попадают в заводские музеи, в худшем — на свалку или под пресс. Коллекционеры тоже нечасто расстаются с проектами, построенными по специальным заказам. Если же единственные в своём роде автомобили попадают на торги или в дилерские центры, это становится событием.

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