Единственный экземпляр: уникальные машины в продаже

Восьмилитровый W16 с четырьмя компрессорами развивает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм, а сочетается с семидиапазонным «роботом». Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 2,3 секунды, до второй — за 5,5. Он может набрать 380 километров в час.