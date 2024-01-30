"Моторинвест" и "Автотор" будут выпускать автомобили Dongfeng Sokon

Компании "Моторинвест" и "Автотор" начнут выпуск автомобилей под брендом Dongfeng Sokon (DFSK) на мощностях завода в Калининграде. Объявлено две модели.

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На "Автоторе" будут выпускать купе-кроссовер "со спортивным дизайном и богатым функциональным оснащением" DFSK ix5 и семиместный полноприводный кроссовером DFSK ix7. Эти модели присоединятся к единственной DFSK на российском рынке, представленной в настоящее время - DFSK 580.

В КНР ix5 продаётся под суббрендом Donfeng - Fengon. Это кроссовер длиной 4685 мм и колёсной базой 2790 мм. Заявленный дорожный просвет - 200 мм. Для модели доступен полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с., агрегатируемый 6-ступенчатой МКПП или вариатором. Цены лежат в диапазоне 100-166 тысяч юаней (1 245 000 - 2 066 000 рублей).

Dongfeng ix7 в КНР считается морально устаревшей моделью и не обновлялся с 2021 года. Это большой кроссовер с габаритами 4930 х 1935 х 1765 мм, размер колёсной базы равен 2810 мм. Под капотом - двухлитровый турбо мощностью 231 л.с. и моментом 355 Нм. Для нашего рынка мотор, скорее всего, будет дефорсирован. В качестве коробки предлагается 6-ступенчатый "автомат". Привод - передний. Старый прайс - 156-166 тысяч юаней (1 942 000 - 2 066 000 рублей).