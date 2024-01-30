Из каталога моделей Lada были убраны автомобили в кузовах хэтчбек и универсал семейства Granta. "Российская газета" нашла объяснение этому.

" Lada Granta в версии хетчбэк и универсал не производятся с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Спрос на эти версии, когда можно купить лифтбеки и универсалы Cross, минимален. Сейчас остатки закончились, версии исчезли с сайта. Никакой сенсации", - рассказали "РГ" в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее были названы "реальные" цены на модели АвтоВАЗа у дилеров Lada. Кроме того, стало известно, что на АвтоВАЗе готовятся к производству новой передней панели для автомобилей семейства Lada Vesta. Технологию изготовления "мягкой" многослойной панели перевезли на завод в Тольятти из Ижевска, где до 2023 года и выпускалась "Веста".