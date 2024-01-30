Toyota HiAce получил спортивный обвес и переднюю часть от Land Cruiser 300

На Токийском автосалоне 2024 года японский тюнер B-Dash показал необычный проект, который представляет собой Toyota HiAce с передней частью от внедорожника Toyota Land Cruiser J300 и очень мощной аудиосистемой.

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Фары, решетка радиатора и боковые воздухозаборники взяты от Toyota Land Cruiser GR Sport в сочетании с передним бампером от Wald. Более узкая лицевая часть HiAce привела к тому, что решетку радиатора Land Cruiser пришлось разрезать пополам и укоротить, но результат выглядит очень органично.

Остальная часть обвеса включает в себя пороги от Essex Progress, расширители крыльев в цвет кузова, спортивный задний бампер от Stinger и 20-дюймовые колеса от Project D D-1SR. Наконец, кузов был окрашен в блестящий оттенок Dark Red Mica Metallic.

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Getsu Ace, как его называет B-Dash, отличается также обновленным интерьером. Большую часть багажника занимает новая аудиосистема от Diecock, с множеством динамиков и усилителей. Салон, судя по всему, имеет шестиместную конфигурацию, с черно-красной кожаной обивкой и ковшеобразным сиденьем водителя от Recaro.

О каких-либо улучшениях двигателя не упоминается, а это означает, что старый добрый HiAce сохраняет стандартный 2,7-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор. Шасси, с другой стороны, было модифицировано при помощи пневмоподвески.

По данным официального сайта Токийского автосалона, Getsu Ace — это единственный экземпляр, на котором нельзя ездить по дорогам общего пользования.

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