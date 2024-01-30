Выпущенный на заказ Chiron Super Sport получил название Red Dragon

Выпущенный для покупателя Chiron Super Sport назвали «Red Dragon»
Bugatti, известный автопроизводитель, недавно представил свою последнюю модификацию Chiron Super Sport, выполненную на заказ. Этот автомобиль, прозванный «Красным Драконом», поражает воображение своим элегантным дизайном и эксклюзивной отделкой из красного углеродного волокна. Особенностью этой модели являются её Nocturne внешние акценты, легкие пятиспицевые черные диски, которые идеально дополняются красными полосами Super Sport и красными тормозными суппортами.
Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, интерьер автомобиля также выдержан в стиле высокого класса: белые сиденья и дверные панели Blanc гармонируют с ручной стежкой контрастных ковров Hot Spur и Beluga Black. Эти элементы создают спортивный контраст с передней панелью и верхней частью дверей. Подголовники с контрастной вышивкой Chiron Super Sport и зеркало заднего вида, цвет которого соответствует кузову, дополняют общую картину. Этот автомобиль несомненно является одним из самых впечатляющих и эксклюзивных гиперкаров, созданных Bugatti.
Компания уже ранее использовала красное углеродное волокно в своих дизайнах, например в модели Pur Sport Grand Prix прошлого года.
Под капотом Chiron Super Sport находится проверенный 8,0-литровый четырехцилиндровый двигатель W16 мощностью 1578 л.с. и максимальным крутящим моментом 1600 Нм. Удлиненная на 250 мм задняя часть улучшает аэродинамику и стабильность на высоких скоростях, снижая аэродинамическое сопротивление на 40%. Максимальная скорость модели достигает 440 км/ч.
Покупатели могут персонализировать свои автомобили в сотрудничестве с отделом Sur Mesure. Хотя производство Chiron Super Sport завершено и будущие модели уже распроданы, есть возможность приобрести их на вторичном рынке. Например, редкая модель Super Sport 300+, ограниченная всего 30 экземплярами (по сравнению с 80 экземплярами обычного Super Sport), скоро появится на аукционе и, по оценкам, может быть продана за 5,5 миллиона долларов.