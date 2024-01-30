Kia переносит премьеру электромобиля EV4 на 2025 год

Как сообщили южнокорейские СМИ 29 января, компания Kia перенесла запуск своего нового электромобиля EV4 на начало 2025 года. Информация об этом изменении была предоставлена вице-президентом Kia У-Джонг У во время последнего телефонного совещания. В то время как модель EV3 ожидается в продаже уже в первой половине текущего года, EV4, первоначально запланированный к выпуску к концу 2024 года, теперь будет представлен позже. У-Джонг У подчеркнул важную роль электромобилей в стратегии развития и прибыльности Kia и отметил готовность компании адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

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Планы Kia включают последовательный выпуск моделей EV3, EV4 и EV5, на которые возлагаются большие надежды. Хотя точные причины задержки выпуска EV4 не были объяснены, предполагается, что компания стремится улучшить качество продукта перед его запуском. Все новые модели электромобилей Kia будут разработаны на основе платформы E-GMP. EV3 планируется как небольшой SUV, EV4 — как компактный седан, а EV5 — как компактный SUV, с ценами от 35 000 до 50 000 долларов для мирового рынка, пишет издание SPEEDME.RU.