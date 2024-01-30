Внедорожник Lada Niva Travel оснастят новым двигателем

АвтоВАЗ готовится к проведению в следующем году модернизации внедорожника Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Автопоток» со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Также уточняется, что его создали на базе мотора ВАЗ-21179 от Lada Vesta.

«Это будет восьмиклапанный мотор мощностью 90 л.с.», - говорится в публикации.

Благодаря дефорсировке по мощности производителю удалось увеличить крутящий момент и сделать его «ровным» практически во всем диапазоне после 1500 об/мин. Также сообщается, что машине дадут новый передний бампер.

Lada Niva Travel является машиной второго поколения Волжского автомобильного завода.