Внедорожник Lada Niva Travel оснастят новым двигателем
АвтоВАЗ готовится к проведению в следующем году модернизации внедорожника Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Автопоток» со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечается, автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Также уточняется, что его создали на базе мотора ВАЗ-21179 от Lada Vesta.
«Это будет восьмиклапанный мотор мощностью 90 л.с.», - говорится в публикации.
Благодаря дефорсировке по мощности производителю удалось увеличить крутящий момент и сделать его «ровным» практически во всем диапазоне после 1500 об/мин. Также сообщается, что машине дадут новый передний бампер.
Lada Niva Travel является машиной второго поколения Волжского автомобильного завода.
Ранее инсайдерский паблик Avtograd News сообщил, что на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти была собрана первая пробная Lada Niva Travel. Она получила мультимедийную систему EnjoY Pro с сервисами «Яндекс Авто» и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Уточнялось, что машина представлена в белом цвете.