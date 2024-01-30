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Внедорожник Lada Niva Travel оснастят новым двигателем

АвтоВАЗ готовится к проведению в следующем году модернизации внедорожника Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Автопоток» со ссылкой на осведомленные источники.

Внедорожник Lada Niva Travel оснастят новым двигателем
© globallookpress.com

Как отмечается, автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Также уточняется, что его создали на базе мотора ВАЗ-21179 от Lada Vesta.

«Это будет восьмиклапанный мотор мощностью 90 л.с.», - говорится в публикации.

Благодаря дефорсировке по мощности производителю удалось увеличить крутящий момент и сделать его «ровным» практически во всем диапазоне после 1500 об/мин. Также сообщается, что машине дадут новый передний бампер.

Lada Niva Travel является машиной второго поколения Волжского автомобильного завода.

Ранее инсайдерский паблик Avtograd News сообщил, что на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти была собрана первая пробная Lada Niva Travel. Она получила мультимедийную систему EnjoY Pro с сервисами «Яндекс Авто» и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Уточнялось, что машина представлена в белом цвете.

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