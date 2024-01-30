Чем лучше ремонтировать проводку на авто: изолентой или термоусадками

Эксперты «За рулем» рассказывают, чем и как починить провода. Длина проводки в современном легковом автомобиле давно перевалила за километр. Звучит устрашающе – и не дай бог вмешиваться в эти хитросплетения самому. Но что делать, если, к примеру, у вас замолк звуковой сигнал, а неисправность в виде отгнившего болтающегося провода очевидна? Не на сервис же ехать с такой ерундой?

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Восстановить поврежденную электрическую цепь во многих случаях просто. Но важно обеспечить отремонтированному соединению отменную изоляцию во избежание короткого замыкания, окисления от влаги и прочих неприятностей.

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Во все времена основным помощником в таких делах служила изоляционная лента, но сегодня ассортимент подобных приспособлений значительно расширился. Десяток средств для изоляции электропроводки мы проверили на практике.

Основные способы изоляции

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Изолента продолжает оставаться простейшим и наиболее популярным средством. При этом она бывает термостойкой, что немаловажно в подкапотном пространстве, а также вулканизирующей. Последняя предназначается в основном для ремонта труб и резиновых изделий, она создает загустевший слой около зоны соединения.

Кроме привычной изоленты встречается ее жидкая разновидность – в тюбиках, пузырьках с кисточками и так далее. После ее нанесения и сушки образуется прочная эластичная обволакивающая оболочка, препятствующая окислению, коррозии, утечкам тока и коротким замыканиям.

Принципиально другой способ изоляции предлагают термоусадочные трубки, в том числе с клеевым покрытием. Ими обычно следует пользоваться до восстановления поврежденного участка цепи, а не после работы. Грубо говоря, сначала продеваете часть провода в такую трубку, потом восстанавливаете «статус-кво» и только после этого передвигаете трубку на отремонтированный участок и нагреваете зажигалкой или феном.

Самый экзотичный вид изоляции – это термоусадочные трубки с припоем. При нагревании трубка сжимается, а припой плавится и соединяет провода.

Методика испытаний

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Проверить качество изоляции, достигнутой различными методами, мы решили «в лоб» – путем измерения ее сопротивления. Для этого подготовили кюветы с раствором хлорида натрия (читай – поваренной соли), в который поочередно погружали отремонтированные участки проводов. Тестер всякий раз определял сопротивление между проводом и раствором: в идеале он должен был показывать «бесконечность». Ориентировочное сопротивление раствора между краями кюветы составило 200–300 кОм.

Свое мнение по каждому образцу мы изложили в фотогалерее. Результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения о всей продукции в целом.

Результаты

Классическая изолента проявила себя не лучшим образом: тестер показал наличие сопротивления в 20–50 кОм. Следовательно, изоляция оказалась не вполне герметичной. Зато ее самослипающаяся версия отработала отлично: тестер не увидел утечки.

С жидкой изолентой достичь консенсуса, в общем-то, не удалось. Никакой информации о времени готовности к работе изготовители не привели – экспериментально мы выяснили, что нанесенный слой перестает липнуть к рукам примерно через пару часов. Мало того, нанесенная изоляция при механическом воздействии норовит соскочить с защищаемого участка. В общем, тестер показал наличие сопротивления примерно 30–50 кОм – увы…

Термоусадочные трубки, напротив, показали себя очень хорошо – пользоваться ими просто и быстро. Лучшими оказались их клеевые разновидности: тестер показал бесконечность.

А вот соединители проводов с припоем и термоусадкой нам не понравились. Идея, конечно, забавная, но больше напоминает какую-то игрушку, нежели ремонтный набор. У проводов при длительном нагреве турбозажигалкой может поплавиться изоляция, а само соединение при этом получается далеким от нормальной пайки. Нужно обладать большим опытом, чтобы применять нечто подобное на практике.