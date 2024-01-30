В ГИБДД напомнили об одном популярном методе мошенничества с авто

В ГИБДД рассказали, как из-за полиэтиленового пакета можно лишиться автомобиля. Наличие нового автомобиля свидетельствует о достатке человека, поэтому нечистые на руку дельцы идут на всякие ухищрения, чтобы нажиться за чужой счет и заработать легкие деньги.

Представитель ГИБДД рассказал о новом способе развода автовладельцев при помощи обычного полиэтиленового пакета.

Зачастую водители, забирая свою машину со стоянки, находят под дворниками различные рекламные буклеты и записки. Но злоумышленники пошли дальше и стали использовать зеркала заднего вида с пассажирской стороны. Они наматывают на них тряпку или полиэтиленовый пакет в надежде, что водитель выйдет из машины, оставив дверь открытой.

Когда автовладелец покидает салон машины, как правило, внутри остается сумка с телефоном, документами и кошельком. А если еще в замке зажигания находится ключ, то водитель может лишиться не только сумки со всем ее содержимым, но и самой машины.