Chery выпустит еще один квадратный внедорожник. Найдены первые изображения

Компания Chery готовит к выходу новую модель, патентные изображения которой были опубликованы в китайских соцсетях. На них - кроссовер с квадратным дизайном, массивными бамперами, запаской на пятой двери и бесшовной решёткой.

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К сожалению, понять, под каким из суббрендов будет выпускаться новинка, пока невозможно: шильдик не обозначен и есть лишь посадочное место под него. Оно и смущает больше всего, так как по внешности можно было бы подумать, что автомобиль на патентах станет частью линейки iCar, но у этого суббренда другой логотип.

Тем не менее, логотип - вещь для китайцев непостоянная, особенно в условиях быстро пополняющегося автопарка брендов, отдельных линеек и подсемейств. К тому же, в начале 2024 года Chery представила план по развитию модельного ряда: под маркой Chery выпустят 8 новинок, Fulwin прирастёт пятью, у Jetour появится семь моделей, у Shanhai - восемь, у Exeed - десять, а у iCar - восемь.