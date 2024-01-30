Электрический кроссовер Skoda получил мощное исполнение

Skoda представила новую версию своего электрокроссовера Enyaq, дополнив линейку версией RS Edition с двигателем на 299 л.с. Эта модификация теперь доступна не только для купе-версии Enyaq Coupé, но и для стандартной версии модели.

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Ранее максимальная мощность обычной модели Enyaq составляла 286 л.с., однако RS Edition превосходит этот показатель, ускоряясь от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды, что несколько медленнее 5,5 секунд, у более мощного Enyaq Coupé RS. Новая модель также предлагает примечательный запас хода в 517 км, в то время как у купе-версии RS Edition этот показатель еще выше — 523 км, пишет SPEEDME.RU.