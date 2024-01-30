Электрический кроссовер Skoda получил мощное исполнение

Электрический внедорожник Skoda получил мощное исполнение
Skoda представила новую версию своего электрокроссовера Enyaq, дополнив линейку версией RS Edition с двигателем на 299 л.с. Эта модификация теперь доступна не только для купе-версии Enyaq Coupé, но и для стандартной версии модели.
Ранее максимальная мощность обычной модели Enyaq составляла 286 л.с., однако RS Edition превосходит этот показатель, ускоряясь от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды, что несколько медленнее 5,5 секунд, у более мощного Enyaq Coupé RS. Новая модель также предлагает примечательный запас хода в 517 км, в то время как у купе-версии RS Edition этот показатель еще выше — 523 км, пишет SPEEDME.RU.
Цена на Skoda Enyaq RS Edition начинается с 57 990 евро, примерно 5,6 миллиона рублей, в то время как купе-версия Enyaq Coupé RS Edition стоит на 1 000 евро больше, или около 97 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает более мощный вариант с 340 л.с., доступна купе-версия по цене от 60 990 евро, что соответствует примерно 5,9 миллионам рублей.