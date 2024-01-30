Toyota осталась крупнейшим автопроизводителем в 2023 году, обойдя Volkswagen

Компания Toyota опубликовала итоги продаж 2023 года, которые были необходимы для разрешения главной интриги: японский концерн или всё-таки Volkswagen?

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Первенство в прошлогоднем забеге одержала "Тойота", которая в 2023-м продала по всему миру 11 233 039 автомобилей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. И это - исторический рекорд для концерна. Результат Volkswagen Group намного скромнее: 9,24 млн авто, но при этом в плане увеличения спроса впереди "Фолькс" - плюс 12% по отношению к 2022 году.

Самыми популярными оказались Toyota и Lexus, тираж которых в сумме составил 10 307 395 автомобилей (+7,7%). Daihatsu также в плюсе: 790 441 автомобиль (+3,2%). Сплоховала традиционно компания Hino: 135 203 авто (-9,8%).

Объём продаж за пределами Японии стал для Toyota рекордным в 2023 году: реализовано 8 928 230 авто (+4,1%). Крупнейшим единым рынком для Toyota и Lexus стали США, где продано 2 617 033 авто.