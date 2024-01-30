Перечислены достоинства и недостатки новой трассы М-12 «Восток»

Трасса М-12 «Восток» была торжественно открыта в конце 2023 года. Те, кто успел проехать по свежей скоростной автодороге, разделились на несколько лагерей. Одни жалуются на слишком высокие тарифы, другие считают их оправданными, а третьи — закрывают номера и ездят бесплатно, поскольку рейды ГИБДД проходят редко. Quto.ru оценил и другие особенности «Востока».

Достоинства

Главное преимущество трассы — скорость. Расчетная по новой магистрали составляет 120 км/ч, хотя максимально разрешенная пока составляет всего 110 км/ч. В результате преодолеть 811 километров от Москвы до Казани можно всего за 6-7 часов, поскольку не наказуемый порог скорости в 120-130 км/ч держать можно даже зимой.

Еще одним плюсом является инфраструктура. На дороге организованы «зоны отдыха нового поколения», в которых есть игровые комплексы, спортплощадки, супермаркет, аптека, многочисленные туалеты, прачечные, душевые, фудкорт и прочее.

Сама дорога находится по безлюдной местности. К абсолютно «бесшовному» движению российским водителям еще приходится привыкать, однако удобство от движения по дороге без светофоров и перекрестков сложно недооценить. При этом для многих ехать на протяжении нескольких часов, когда пейзаж за окном не меняется, может быть действительно утомительно.

М-12 также отличается от других федеральных трасс свежим асфальтом, идеальной разметкой и отбойниками на всем протяжении. Кроме того, мощные светильники равномерно освещают проезжую часть по всей ширине, что очень важно зимой.

Недостатки

Один из основных минусов — стоимость проезда. В Московской области, машин достаточно, однако дальше поток становится совсем редким. Жители регионов, через которые проходит «платник», честно заявляют, что пользоваться трассой М-7 выгодней.

Другой недостаток — очистка снега. В этом январе его выпало столько, что движение по территории Татарстана пришлось перекрыть на пять дней. Усугубляет ситуацию отсутствие снегозащиты, установку которой анонсировали лишь недавно. Но если не учитывать аномальную погоду, то зачастую хорошо расчищена будет лишь крайняя правая полоса. Левая обычно покрыта ледяной коркой.

Также на границе Нижегородской области и Чувашской республики встречаются очень сильные волны, на которых машину буквально подбрасывает. Кроме того, «стиральная доска» есть и во Владимирской области, в районе Лакинска.