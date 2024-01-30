Skoda открыла предварительный заказ на новый универсал Superb

Skoda открыла предварительные заказы на четвертое поколение модели Superb, которая в Италии предлагается исключительно в универсальной версии. Эта модель претерпела ряд значительных обновлений, включая дизайн, бортовые технологии и двигатели. Модель Superb в исполнении Selection оснащена 150-сильным мягким гибридным бензиновым двигателем 1.5, и предлагается по цене 43 500 евро. Доступные комплектации Superb Wagon включают варианты Selection, Style и Laurin&Klement.

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Комплектация Selection включает в свое оснащение: адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, мониторинг усталости водителя, систему Front Assistant с функцией распознавания пешеходов, а также трехзонный климат-контроль, подогрев и массаж передних сидений, и 10,4-дюймовый информационно-развлекательный экран, пишет 32CARS.RU.

Версия Style дополнительно включает пакет Assisted Drive Plus с системой камер кругового обзора, помощью при парковке и бесключевым доступом. Люксовая комплектация Laurin&Klement предлагает передние сидения с электроприводом, подогревом и вентиляцией, дополнительные функции массажа, обивку из искусственной кожи, мультимедийную систему с 13-дюймовым экраном, матричные светодиодные фары и аудиосистему Canton.

На данный момент доступны два варианта двигателя: 150-сильный мягкий гибридный бензиновый 1.5 TSI и 150-сильный дизельный 2.0 TDI, оба с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Skoda планирует расширить линейку Superb, добавив плагин-гибридные и дизельные двигатели разной мощности, включая опции полного привода.