В Испании MG ZS оказался популярнее Renault Clio, Dacia Sandero и Hyundai Tucson

Неожиданно модель MG ZS выбилась в лидеры по объемам продаж в Испании в декабре — британо-китайский кроссовер обогнал по популярности такие европейские бестселлеры, как Renault Clio и Dacia Sandero. В последний месяц года испанцы купили 2563 экземпляра MG ZS. Эта модель стоит на местном рынке от 14 690 евро (1,4 миллиона рублей), то есть чуть дороже Sandero (13 200 евро), но дешевле Clio (16 100 евро).

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В топ-3 самых востребованных моделей в Испании в декабре 2023 года, помимо MG ZS, вошли уже упомянутые Renault Clio и Dacia Sandero — они разошлись в количестве 2360 и 2289 экземпляров соответственно. В первую пятерку также попали Hyundai Tucson (2087 шт.) и Toyota Corolla (1829 шт.).

Лидером по темпам роста оказался Сlio, продажи которого увеличились на 57 процентов по сравнению с декабрем 2022 года, — популярность хэтчбека возросла после рестайлинга, который тот пережил в апреле. А вот Sandero, напротив, теряет покупателей — спрос на него упал на 11 процентов.

Возвращаясь к MG, по итогам декабря китайская марка, которая некогда была британской (сейчас она принадлежит концерну SAIC), стала 16-й в общем рейтинге марок по объемом продаж в Европе. В европейских странах продаются пять моделей MG: кроме ZS, это MG4 и MG5, а также плагин-гибрид EHS и электрический Marvel R.