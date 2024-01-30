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Audi представила обновленный Q7

Модели добавили новые варианты декора, колес, окраски кузова, а также оптику с возможностью выбора одной из четырех «световых подписей». Такая функциональность доступна только для опциональных фар HD Matrix LED и OLED-фонарей. При этом в гамме двигателей сохранились бензиновые и дизельные «шестерки». А у «заряженного» SQ7 под капотом по-прежнему стоит «восьмерка» 4.0 TFSI мощностью 507 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.

Audi представила обновленный Q7 2024 года
© Motor.ru

Второе по счету обновление нынешнего Audi Q7 не обошлось без приятных сюрпризов. Например, кроссовер впервые получил настраиваемую оптику. Её рисунок можно выбирать из четырех предложенных вариантов прямо с экрана мультимедиа, правда, доступно это только для опциональных лазерных фар HD Matrix LED и фонарей на органических светодиодах. Базовую версию кроссовера, как и прежде, легко отличить от «спортивной» S line по контрастным вставкам в переднем бампере, на дверях и диффузоре. Для решётки Singleframe предложены два варианта отделки: Black и Black Plus. Также у Q7 есть три новых цвета кузова и новые колеса диаметром 20—22 дюйма в пяти разных дизайнах.

Audi

Впрочем, ДНК Audi раскрывается не в стайлинге, а в настройках шасси. Обновленный Q7 идет с пневмоподвеской adaptive air suspension или adaptive air suspension sport. На высокой скорости она опускает машину на 30 миллиметров, а в режиме Lift поднимает на 60. Дополнительно кроссовер можно оснастить полноуправляемым шасси, электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Семейство по-прежнему включает дизельные модификации 45 TDI (231 л.с., 500 Нм), 50 TDI (286 л.с., 600 Нм) и 55 TFSI (340 л.с., 550 Нм). Все они оснащены восьмидиапазонным автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, который позволяет экономить до полутора литров топлива на 100 километров и до 40 секунд ехать накатом с выключенным двигателем (в диапазоне 55—160 км/ч).

Audi
Audi

В свою очередь, заряженный SQ7 TFSI остался при бензиновой «восьмерке» 4.0 TFSI мощностью 507 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Двигатель умеет отключать половину цилиндров при низких и средних нагрузках и разгоняет кроссовер до первой «сотни» за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Характерная особенность SQ7 TFSI — звук выхлопа. Для этого в двух патрубках стоят переключаемые клапаны, которые меняют саундтрек в зависимости от нагрузки и оборотов. Старт продаж обновленного Audi Q7 запланирован на первый квартал года. Цена — от 79 300 евро за начальный Q7 45 TDI и от 112 000 за SQ7 TFSI.

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Audi Q7
Audi