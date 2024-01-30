Audi представила обновленный Q7 2024 года

Модели добавили новые варианты декора, колес, окраски кузова, а также оптику с возможностью выбора одной из четырех «световых подписей». Такая функциональность доступна только для опциональных фар HD Matrix LED и OLED-фонарей. При этом в гамме двигателей сохранились бензиновые и дизельные «шестерки». А у «заряженного» SQ7 под капотом по-прежнему стоит «восьмерка» 4.0 TFSI мощностью 507 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.

Второе по счету обновление нынешнего Audi Q7 не обошлось без приятных сюрпризов. Например, кроссовер впервые получил настраиваемую оптику. Её рисунок можно выбирать из четырех предложенных вариантов прямо с экрана мультимедиа, правда, доступно это только для опциональных лазерных фар HD Matrix LED и фонарей на органических светодиодах. Базовую версию кроссовера, как и прежде, легко отличить от «спортивной» S line по контрастным вставкам в переднем бампере, на дверях и диффузоре. Для решётки Singleframe предложены два варианта отделки: Black и Black Plus. Также у Q7 есть три новых цвета кузова и новые колеса диаметром 20—22 дюйма в пяти разных дизайнах.

Audi

Впрочем, ДНК Audi раскрывается не в стайлинге, а в настройках шасси. Обновленный Q7 идет с пневмоподвеской adaptive air suspension или adaptive air suspension sport. На высокой скорости она опускает машину на 30 миллиметров, а в режиме Lift поднимает на 60. Дополнительно кроссовер можно оснастить полноуправляемым шасси, электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Семейство по-прежнему включает дизельные модификации 45 TDI (231 л.с., 500 Нм), 50 TDI (286 л.с., 600 Нм) и 55 TFSI (340 л.с., 550 Нм). Все они оснащены восьмидиапазонным автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, который позволяет экономить до полутора литров топлива на 100 километров и до 40 секунд ехать накатом с выключенным двигателем (в диапазоне 55—160 км/ч).

Audi

Audi