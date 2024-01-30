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На бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустили первую партию машин Xcite

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург»), произвели первую партию автомобилей Xcite. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустили первую партию машин Xcite
© ТАСС

Как уточняется, на предприятии выпустили несколько тысяч единиц машин. Продавать их начнут предстоящей весной, говорится в публикации. Владеет данным брендом АвтоВАЗ. Компании также принадлежит данный завод.

В пресс-службе отметили, что дизайн модели будет раскрыт в конце следующего месяца. В сообщении говорится, что Xcite является первым собственным проектом в новой истории автомобильного завода.

Подчеркивается, что ООО «Автозавод Санкт-Петербург» собирается запустить на мощностях предприятия производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Ранее Горьковский автозавод представил новое поколение автомобилей «Соболь NN 4×4» с двойной кабиной. Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона, версия 4×4 отличается от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии.

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