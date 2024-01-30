На бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустили первую партию машин Xcite

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург»), произвели первую партию автомобилей Xcite. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как уточняется, на предприятии выпустили несколько тысяч единиц машин. Продавать их начнут предстоящей весной, говорится в публикации. Владеет данным брендом АвтоВАЗ. Компании также принадлежит данный завод.

В пресс-службе отметили, что дизайн модели будет раскрыт в конце следующего месяца. В сообщении говорится, что Xcite является первым собственным проектом в новой истории автомобильного завода.

Подчеркивается, что ООО «Автозавод Санкт-Петербург» собирается запустить на мощностях предприятия производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.