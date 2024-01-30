Названы объемы продаж новых автомобилей в России в январе

«Автостат» поделился подсчетами продаж автомобилей в январе 2024 года — месяц пока не закончился, так что данные предварительные. Аналитики ожидают, что в первый месяц года объем первичного авторынка составит 80 тысяч машин: это на семь процентов меньше, чем в январе прошлого года, но на 80 процентов больше, чем в январе позапрошлого. Лидирует на рынке Lada, доля которой в общем объеме продаж составляет примерно 28 процентов.

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«Автостат» также публикует рейтинг самых востребованных марок в стране. На первом месте Lada, а следом идут китайские Haval, Geely и Chery, которые занимают второе, третье и четвертое места соответственно. Замыкает первую пятерку Сhangan. В десятку попали Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia. Последняя по-прежнему официально не продает автомобили в России, однако, по данным «Газеты.ru», в декабре и январе дилерам вновь стали отгружать Kia Seltos и Soul, произведенные на калининградском «Автоторе». По ПТС это машины 2022 года выпуска.

Согласно прогнозам крупных дилеров, в течение 2024 года некоторые китайские марки могут уйти из России. Так, в «Борисохофе» считают, что необходимые для закрепления на рынке инвестиции вырастут, и не все производители, «которые радостно пришли в Россию», справятся с затратами на фоне низких объемов продаж.