Минюст США обвинил членов мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана

Отмечается, что с декабря 2020 года по март 2021 года гражданин Ирана Наджи Шарифи Зиндашти вступил в сговор с двумя гражданами Канады, состоявшими в мотоклубе, с целью устранения двух жителей американского штата Мэриленд.

Так, гражданин Ирана использовал мессенджер SkyECC для вербовки людей, которые должны были приехать в США для планирования ликвидации бежавших в эту страну иранских диссидентов и оппозиционеров.

До этого стало известно, что жительница США подала в суд на компанию Tesla из-за того, что агрессивный муж преследовал ее, пользуясь фирменным приложением Tesla. В результате Tesla выиграла иск, заявив об отсутствии доказательств, что муж использовал приложение для преследования. Судебный спор между самими супругами был урегулирован в 2023 году, а их бракоразводный процесс продолжается. Заявление в полицию, послужившее отправной точкой к расследованию, было подано в 2020 году, однако подробности разбирательства обнародованы только сейчас.