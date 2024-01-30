Dacia показала собственный багги для «Дакара»

Багги Sandrider построен по регламенту класса T1+, а управлять ими будут Себастьен Лёб, Кристина Гутьеррес Эрреро и Нассер Аль-Аттия. Первым испытанием для внедорожника станет Rallye du Maroc, где ему придется соперничать с фордовским вездеходом на базе Ranger предыдущего поколения.

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Марка Dacia, которая в прошлом году объявила, что будет участвовать в «Дакаре», показала ралли-рейдовый прототип. Он называется Sandrider и во многом повторяет концепт Manifesto (2022), хотя имеет свои уникальные особенности. К примеру, количество кузовных панелей тут сведено к минимуму, а скошенный капот дает лучшую обзорность в сложных условиях пустынной гонки. Вдобавок на верхнюю часть передней панели нанесено антибликовое покрытие; кресла Seabelt обтянуты антибактериальной тканью, которая быстро отводит влагу; снаружи установлены магнитные держатели для колесных болтов.

Дальше — больше. За счет специальных пигментов, подмешенных к углеволокну, из которого сделаны навесные панели, внутри не так жарко, как могло бы быть. Заявлено, что внедорожник на 15 процентов легче конкурирующих прототипов, у него на 10 процентов ниже сопротивление воздуху и на 40 — подъемная сила. В недрах трубчатого шасси спрятаны подвески на двойных поперечных рычагах с ходами до 350 миллиметров. Колеса обуты в шины BFGoodrich нового поколения внешним диаметром 37 дюймов.

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia