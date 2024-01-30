Dacia показала собственный багги для «Дакара»

Багги Sandrider построен по регламенту класса T1+, а управлять ими будут Себастьен Лёб, Кристина Гутьеррес Эрреро и Нассер Аль-Аттия. Первым испытанием для внедорожника станет Rallye du Maroc, где ему придется соперничать с фордовским вездеходом на базе Ranger предыдущего поколения.
Марка Dacia, которая в прошлом году объявила, что будет участвовать в «Дакаре», показала ралли-рейдовый прототип. Он называется Sandrider и во многом повторяет концепт Manifesto (2022), хотя имеет свои уникальные особенности. К примеру, количество кузовных панелей тут сведено к минимуму, а скошенный капот дает лучшую обзорность в сложных условиях пустынной гонки. Вдобавок на верхнюю часть передней панели нанесено антибликовое покрытие; кресла Seabelt обтянуты антибактериальной тканью, которая быстро отводит влагу; снаружи установлены магнитные держатели для колесных болтов.
Дальше — больше. За счет специальных пигментов, подмешенных к углеволокну, из которого сделаны навесные панели, внутри не так жарко, как могло бы быть. Заявлено, что внедорожник на 15 процентов легче конкурирующих прототипов, у него на 10 процентов ниже сопротивление воздуху и на 40 — подъемная сила. В недрах трубчатого шасси спрятаны подвески на двойных поперечных рычагах с ходами до 350 миллиметров. Колеса обуты в шины BFGoodrich нового поколения внешним диаметром 37 дюймов.
В движение Sandrider приводит битурбомотор V6 объемом 3,0 литра от Nissan Z, настроенный на отдачу 360 лошадиных сил и 539 Нм крутящего момента. Работает агрегат на синтетическом топливе Saudi Aramco. Коробка передач — шестиступенчатая «секвенталка», привод полный. Гоночный дебют прототипа состоится уже в этом году, на Rallye du Maroc в октябре. В команде The Dacia Sandriders звезды мировой величины: Себастьен Лёб, Кристина Гутьеррес Эрреро и легенда «Дакара» Нассер Аль-Аттия.