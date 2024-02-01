«Автозавод Санкт-Петербург» сертифицировал первую модель Xcite

"Из общего объема проданных машин более 6 тыс. автомобилей пришлось на экземпляры 2023 года выпуска. Так как сейчас речь идет о первой модели ранее неизвестной в России марки, продажи Xcite в 2024 году могут составить 6-8 тыс. машин. Легко дать прогноз и по корпоративным покупателям. В 2023 году модель Chery Tiggo 7 Pro приобрели более 5 тыс. юридических лиц. Исходя из прогноза по сбыту Xcite X-Сross 7, можно предполагать продажи у юрлиц на уровне не менее 3-4 тыс. машин", - резюмирует Сергей Арбузов.