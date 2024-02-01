"Автозавод Санкт-Петербург" сертифицировал первую модель Xcite
"Автозавод Санкт-Петербург" получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на первую модель нового автобренда Xcite. По словам обозревателя автопортала "Дром" Сергея Арбузова, речь идет о модели Chery Tiggo 7 Pro и ее модификациях, а также о сертификате Т32, который можно получить только на автомобиль российской сборки.
"В декабре сборка Chery Tiggo 7 Pro началась сразу на двух заводах. Сначала автомобили собирали на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, затем - на "Автозаводе Санкт-Петербург", бывшем Nissan. Так как в Калуге сборку быстро свернули, вероятно, указанный сертификат получен на автомобиль выпуска петербургского предприятия", - рассказал "Российской газете" Сергей Арбузов.
Из выписки на сайте Росстандарта не ясно, кто числится заявителем на сертификат и какой адрес фигурирует в качестве производственной площадки. Не ясен и перечень коммерческих названий модели.
"Если предположить, что сертификат был получен на модель, выпущенную на бывшем заводе Nissan, и в перечне названий не указана модель X-Сross 7 под маркой Xcite, ее легко добавить в так называемое распространение сертификата. Для этого не требуется проводить дополнительные сертификационные мероприятия, в индексе нового документа будет добавлено ".Р1". Следовательно, сомнений в том, что в Санкт-Петербурге начали выпуск именно Chery Tiggo 7 Pro, нет", - рассуждает Сергей Арбузов.
По его мнению, "Автозавод Санкт-Петербург" попробует удержать рекомендованную розничную цену базовой комплектации на "психологической" отметке в 2,5 млн рублей. Что касается объема продаж, следует обратить внимание на структуру сбыта Chery Tiggo 7 Pro в 2023 году, считает обозреватель "Дрома".
"Из общего объема проданных машин более 6 тыс. автомобилей пришлось на экземпляры 2023 года выпуска. Так как сейчас речь идет о первой модели ранее неизвестной в России марки, продажи Xcite в 2024 году могут составить 6-8 тыс. машин. Легко дать прогноз и по корпоративным покупателям. В 2023 году модель Chery Tiggo 7 Pro приобрели более 5 тыс. юридических лиц. Исходя из прогноза по сбыту Xcite X-Сross 7, можно предполагать продажи у юрлиц на уровне не менее 3-4 тыс. машин", - резюмирует Сергей Арбузов.