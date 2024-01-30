Mitsubishi анонсировала премьеру спецверсии кроссовера Eclipse Cross Rush

Mitsubishi запустила в Бразилии ограниченную серию Eclipse Cross Rush, установив цену в 169 990 реалов, что приблизительно равно 3,1 млн рублей. Серия Rush, выпущенная тиражом всего в 150 экземпляров, призвана укрепить позиции Mitsubishi на рынке компактных SUV и предложить альтернативу таким моделям, как Hyundai Creta и Volkswagen T-Cross.

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Ожидается, что продажи стартуют в феврале. Отличительные черты Eclipse Cross Rush включают уникальное оформление экстерьера с радиаторной решеткой, отделанной черным блестящим покрытием black piano, защитными пластинами серого цвета и эксклюзивной окраской, охватывающей колесные арки и нижние части бамперов. Комплектуются 18-дюймовые обновленные колеса и зеркала заднего вида в тон кузова, пишет издание SPEEDME.RU.

Интерьер выделен акцентами black piano на центральной консоли, дверных панелях и руле. В списке удобств — кожаный мультифункциональный руль с регулировками, а также мультимедийная система JBL с 7-дюймовым экраном, поддерживающая WiFi, Android Auto и Apple CarPlay. Пассажиры заднего ряда обеспечены комфортом благодаря 12V розетке, регулируемым сиденьям и системе кондиционирования. Eclipse Cross Rush также оснащен круиз-контролем, помощником при старте на подъеме, системой безключевого доступа и контролем давления в шинах.