Mitsubishi анонсировала премьеру спецверсии кроссовера Eclipse Cross Rush
Mitsubishi запустила в Бразилии ограниченную серию Eclipse Cross Rush, установив цену в 169 990 реалов, что приблизительно равно 3,1 млн рублей. Серия Rush, выпущенная тиражом всего в 150 экземпляров, призвана укрепить позиции Mitsubishi на рынке компактных SUV и предложить альтернативу таким моделям, как Hyundai Creta и Volkswagen T-Cross.
Ожидается, что продажи стартуют в феврале. Отличительные черты Eclipse Cross Rush включают уникальное оформление экстерьера с радиаторной решеткой, отделанной черным блестящим покрытием black piano, защитными пластинами серого цвета и эксклюзивной окраской, охватывающей колесные арки и нижние части бамперов. Комплектуются 18-дюймовые обновленные колеса и зеркала заднего вида в тон кузова, пишет издание SPEEDME.RU.
Интерьер выделен акцентами black piano на центральной консоли, дверных панелях и руле. В списке удобств — кожаный мультифункциональный руль с регулировками, а также мультимедийная система JBL с 7-дюймовым экраном, поддерживающая WiFi, Android Auto и Apple CarPlay. Пассажиры заднего ряда обеспечены комфортом благодаря 12V розетке, регулируемым сиденьям и системе кондиционирования. Eclipse Cross Rush также оснащен круиз-контролем, помощником при старте на подъеме, системой безключевого доступа и контролем давления в шинах.
Автомобиль приводится в движение 1.5-литровым турбированным двигателем 4B40 MIVEC мощностью 165 л.с., сочетаемым с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В модели Rush используется передний привод, в то время как в других комплектациях Eclipse Cross предлагается полный привод. Eclipse Cross Rush выделяется в своем классе, предлагая конкуренцию моделям Jeep Compass и Toyota Corolla Cross, и может заинтересовать покупателей укомплектованных версий Hyundai Creta и Volkswagen T-Cross.