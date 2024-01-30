Honda подтвердила, что занимается разработкой новой версии NSX

Новинка окажется во главе глобальной линейки серии 0 (zero), которая дебютировала в начале текущего месяца. У возрождённого спорткара будет полностью электрическая «начинка».

© Колеса.ру

Марка Acura, принадлежащая японской компании Honda, начала выпускать спортивный автомобиль NSX ещё в 1990 году, при этом первое поколение продержалось вплоть до 2005 года. Второй NSX появился в 2016-м, обновление он пережил в 2019-м. Сейчас модель уже покинула конвейер американского завода Honda: тираж финальной серии Type S был выпущен в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что в компании думают о том, чтобы возродить NSX; правда, сразу было ясно, что это будет совсем другой спорткар.

Колеса.ру

Как сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора Honda Тошихиро Мибе, компания сейчас занимается разработкой электрического спорткара, который будет полностью отличаться от предыдущих моделей марок Honda и Acura. Пока что он не подтвердил, что такой новинке дадут имя NSX, хотя ранее сообщалось, что третье поколение этой модели будет полностью «зелёным».

Колеса.ру

Пока что глава компании не рассказал о том, как будет выглядеть серийная версия нового электрического спорткара. Он лишь отметил, что эта модель окажется во главе глобальной линейки серии 0 (zero). Напомним, в начале текущего месяца, в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе компания показала пару концептов, демонстрирующих дизайн новой «зелёной» линейки.

Колеса.ру

Тогда производитель показал шоу-кары Honda Saloon и Space-Hub, причём сразу отметил, что седан пойдёт в серию. По плану, товарная модель, в основу которой ляжет Honda Saloon, появится на североамериканском рынке в 2026 году. Значит, спорткар доберётся до дилеров позже (более точных сроков пока нет).

Если все предположения, касающиеся будущего NSX, подтвердятся, новый полностью электрический спорткар получит внешность, оформленную в стиле моделей серии 0. Напомним, концепт Honda Saloon представляет собой двухдверный электромобиль с однообъёмным обтекаемым кузовом клиновидной формы. Переднюю часть украсили необычным «носом» с подсветкой и анимацией, а также головной оптикой, оформленной в стиле ретро.

Ещё шоу-кар получил двери с конструкцией «крылья чайки» и колёсные диски с необычным рисунком, обутые в низкопрофильные шины. Корму снабдили ещё одним элементом в виде прямоугольника со скруглёнными углами и подсветкой красного цвета, которая исполняет роль фонарей. Известно, что в основу Honda Saloon легла новая платформа, предназначенная для электромобилей, подробности об этой «тележке» появятся позже.