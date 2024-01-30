Из двух Suzuki Jimny и одного Vitara сделали заниженный Hummer H1

Японский автомобильный колледж (NATS) известен своими экстравагантными проектами. На Токийском автосалоне 2024 года они показали NATS Jimny J1 — дикую копию Hummer H1, созданную из двух соединенных друг с другом Suzuki Jimny.

© Carakoom

В Японии уже есть собственная альтернатива Hummer H1 – Toyota Mega Cruiser – но студенты NATS решили пойти по сложному пути. Они взяли за основу Suzuki Vitara (известного в Японии как Escudo) и сразу два кузова от Suzuki Jimny.

Второе поколение Suzuki Jimny с шириной 1395 мм не может сравниться с чудовищным Hummer H1, ширина которого составляет 2197 мм. Именно поэтому команде понадобилось сразу два экземпляра крошечного японского внедорожника — один из них разрезали пополам, а другой использовали в качестве средней части. В результате мы видим решетку с девятью прорезями, два комплекта фар и разделенное ветровое стекло.

Carakoom

Carakoom

Работа над остальным кузовом, который стал намного длиннее и получил дополнительную пару дверей и квадратные окна в стиле Hummer, была не менее сложной. Сзади распашные задние двери Jimny обеспечивают доступ к огромному грузовому отсеку. Последний, похоже, полностью занят аудиосистемой с несколькими динамиками.

В качестве последнего штриха студенты добавили крепления для велосипедов на крыше. Добраться до них не будет проблемой, ведь кузов внедорожника можно опустить на землю при помощи пневмоподвески.

Под выпуклым капотом находится стандартный 2,5-литровый двигатель V6 от Suzuki Vitara. Он занимает совсем немного места, освобождая пространство для широких шин по бокам.

Нравится вам это или нет, но NATS Jimny J1 просто сногсшибателен. Весь процесс разработки освещен в серии видеороликов на YouTube, доказывающих, что объединить три автомобиля в один — задача непростая.