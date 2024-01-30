Очередь за новой Hyundai Creta выстроилась уже на полгода

После запуска новой Hyundai Creta прошло немногим больше десяти дней, но уже сейчас нельзя пойти к дилеру и выбрать автомобиль из наличия: на некоторые модификации очередь растянулась почти на полгода, в лучшем случае поставки кроссовера можно ожидать через 90 дней.

© Российская газета

Удивляться этому не стоит, потому что с момента премьеры новинки 2 января и открытия предварительных заказов через две недели было зарегистрировано более 25 тысяч заявок на покупку.

На выбор клиентам в Индии - обновлённый кросс доступен пока лишь на этом рынке - доступно 19 вариантов. Для "Креты" предлагаются бензиновый и дизельный двигатели объёмом 1,5 литра и мощностью 115 л.с. и 116 л.с. Для бензинового в пару определены "механика" и вариатор, а дизелю, кроме "ручки", положен 6-скоростной классический "автомат".

Новинка в моторной гамме - полуторалитровый бензиновый турбо на 160 сил, пришедший на смену 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. В этом случае кроссовер оснащён 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT.

Hyundai Creta предлагается в семи комплектациях по цене от 11 до 20 лакхов (1 185 000 - 2 156 000 рублей).