Электромобильное подразделение Renault забуксовало по пути к бирже
Компания Ampere, представленная в прошлом году, готовилась к первичному публичному размещению акций (IPO) в первой половине 2024 года, но материнская Renault отложила эти планы на неопределенный срок. Как заверяют в Renault, проблема не в Ampere, которая продолжит работу, а в текущем состоянии рынка: выход на биржу сейчас невыгоден.
IPO отложено, но команда Ampere до сих пор «полностью привержена реализации стратегии» по сокращению затрат на электрокары на 40 процентов за одно поколение. Также среди ее задач усовершенствование ПО и искусственного интеллекта для электрокаров, и работа над важными новинками — 4, 5, Scenic, Twingo и двумя другими моделями.
Renault продолжит вкладываться в Ampere. Ожидается, что компания начнет окупаться в 2025 году. Уже сейчас результаты Ampere оказались лучше ожидаемых, что привело к генерации средств и — как следствие — снизило потребность в размещении акций. В Ampere также обязался вложить 600 миллионов евро Nissan в рамках реструктуризации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
По словам главы Renault Group Луки де Мео, «гибкая и конкурентоспособная» компания была создана в рекордно короткие сроки. Ampere будет постоянно внедрять инновации, что сделает ее успешной в «новой сложной среде», добавил он.
Ранее сообщалось, что до конца десятилетия Ampere разработает шесть электрокаров. К 2026 году она должна нарастить производство до 600 тысяч машин в год, а к 2031-му — до миллиона.