Электромобильное подразделение Renault забуксовало по пути к бирже

Компания Ampere, представленная в прошлом году, готовилась к первичному публичному размещению акций (IPO) в первой половине 2024 года, но материнская Renault отложила эти планы на неопределенный срок. Как заверяют в Renault, проблема не в Ampere, которая продолжит работу, а в текущем состоянии рынка: выход на биржу сейчас невыгоден.

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IPO отложено, но команда Ampere до сих пор «полностью привержена реализации стратегии» по сокращению затрат на электрокары на 40 процентов за одно поколение. Также среди ее задач усовершенствование ПО и искусственного интеллекта для электрокаров, и работа над важными новинками — 4, 5, Scenic, Twingo и двумя другими моделями.

Renault продолжит вкладываться в Ampere. Ожидается, что компания начнет окупаться в 2025 году. Уже сейчас результаты Ampere оказались лучше ожидаемых, что привело к генерации средств и — как следствие — снизило потребность в размещении акций. В Ampere также обязался вложить 600 миллионов евро Nissan в рамках реструктуризации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

По словам главы Renault Group Луки де Мео, «гибкая и конкурентоспособная» компания была создана в рекордно короткие сроки. Ampere будет постоянно внедрять инновации, что сделает ее успешной в «новой сложной среде», добавил он.