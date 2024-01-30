Разбираемся в линейке BMW X5 2024 года

В начале 2023 года BMW представила фейслифтинговую версию G05 X5, которая получила изменения экстерьера, интерьера, новые технологические решения, а также пересмотренную линейку двигателей. BMW X5 Facelift 2024 года стал не только мощнее, но и эффективнее благодаря 48-вольтовой гибридной технологии mild-hybrid, которой оснащаются все модели с двигателем внутреннего сгорания, даже X5 M60i с двигателем V8.

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В результате фейслифтинга X5 получил измененную переднюю часть с новыми более тонкими фарами и обновленным бампером, новый дизайн колес, новые задние фонари и рестайлинговый задний бампер. К самым масштабным дополнениям салона относится изогнутая панель с двумя экранами и системой iDrive 8 или 8.5.

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Благодаря такому решению, многие физические элементы управления дорестайлинговой модели перенесены в информационно-развлекательную систему. Основными изменениями стали преобразование X5 M50i в X5 M60i и значительные улучшения в X5 xDrive50e, который стал мощнее и получил более емкий аккумулятор. BMW X5 sDrive40i и X5 xDrive40i

Основой линейки BMW X5 G05 Facelift в США является заднеприводный BMW X5 sDrive40i 2024 года, цена которого начинается от 65 200 долларов. Это должен быть самый экономичный X5, не подключаемый к электросети. BMW указывает, что расход у автомобиля 7,8 литров на 100 км в городе, 8,7 литров на шоссе, что в среднем составляет 9,4 литра, что и BMW X5 xDrive40i за 67 500 долларов. X5 40i Facelift получил больше мощности от 3-литровой прямой турбошестерки B58.

При мощности 375 лошадиных сил и крутящем моменте 540 нм обе версии могут разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды. Однако xDrive сможет более стабильно соответствовать этим показателям даже в условиях низкого сцепления с дорогой. В стандартную комплектацию входят 20" колесные диски, спортивные сиденья, панорамный люк, активное обнаружение слепых зон и многое другое.

Для двух моделей X5 40i с опциональный пакет M Sport доступен по цене 2 750 долларов, который включает внешнюю отделку Shadowline, более агрессивные 20" колесные диски, измененные передний и задний бамперы, рулевое колесо M и адаптивные амортизаторы. BMW X5 M60i Как бы ни был хорош B58, особенно с его дополнительной мощностью для G05 LCI, он все равно не сравнится с твин-турбо V8 S68, которым оснащается модель X5 M60i стоимостью 89 300 долларов.

После LCI остались те же показатели мощности и крутящего момента, что и до фейслифтинга: 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента, даже несмотря на то, что теперь это гибрид, и то же время разгона до 100 км/ч - 4,2 секунды, которое должно быть достижимо даже на мокрой дороге благодаря стандартному полному приводу. Как и многие другие новинки M Performance, BMW оснастила X5 M60i зеркальными колпаками в стиле M, чтобы более четко обозначить его как промежуточную модель перед полной линейкой M.

Он значительно быстрее 40i, но за дополнительную динамику приходится расплачиваться экономичностью, так что M60 расходует 13,8 литров на 100 км по городу, 10,1 литров по трассе и 12,4 литра в сочетании. Чтобы получить максимальную отдачу от X5 M60i, можно выбрать адаптивную подвеску M Suspension Professional за 2200 долларов, которая добавляет активную стабилизацию, а также обновленные тормоза M Sport с красными суппортами за 650 долларов.

BMW X5 xDrive50e Подключаемый гибрид X5 xDrive50e, пришедший на смену модели 45e, развивает дополнительные 94 лошадиные силы и 99 Нм по сравнению с предшественником, что в сумме составляет 483 лошадиные силы и 700 Нм. Блок батарей также стал больше - с 21,6 кВт-ч до 25,7 кВт-ч, он может заряжаться в два раза быстрее, чем раньше, при мощности до 7,4 кВт, сократив время зарядки от 0 до 100 процентов до 3 часов 15 минут, по сравнению с 6 часами 40 минутами у X5 xDrive45e. BMW утверждает, что X5 xDrive50e сможет разгоняться до 100 км/ч с места за 4,6 секунды, что почти на секунду быстрее, чем старшая модель 45e.

Запас хода на электротяге по данным EPA составляет до 64 км, а эффективность – 4 литра на 100 км, но это в том случае, если регулярно заряжается аккумулятор, чтобы двигателю не приходилось сжигать дополнительное топливо для зарядки батареи. X5 xDrive50e PHEV - самый тяжелый X5: его снаряженная масса составляет 2573 кг, что примерно на 363 кг больше, чем у базового sDrive40i. У подключаемого гибрида меньшая тяговая мощность (2700 кг против 3266 кг у остальных моделей, включая X5M), а также немного меньшую грузоподъемность. Конкуренция BMW X5M BMW сняла с производства X5M в 2024 модельном году.

Единственный F95, который можно будет купить в 2024 году, — это X5M Competition, цена которого составляет 122 300 долларов. Он оснащен модернизированной версией 4,4-литрового двигателя S63 V8 мощностью 621 лошадиная сила и 750 Нм крутящего момента, и разгоняется до 100 км за 3,7 секунды. При помощи M Driver's Package стоимостью 2500 долларов, можно избавиться от ограничения максимальной скорости 250 км/ч.

Пакет также включает в себя также включает в себя однодневный курс вождения, пройдя который можно научиться максимально использовать возможности автомобиля X5M Competition, особенно на извилистой дороге с отключенными системами безопасности.