Назван лучший электромобиль 2024 года по мнению автомобильного журнала Edmunds

Новый BMW i5 завоевал расположение американского автомобильного журнала Edmunds. По мнению издания, новый электромобиль 5-й серии входит в топ лучших электромобилей 2024 года. BMW i5 получил признание за органичную интеграцию классической роскоши и современных технологий.

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Отличительной особенностью i5 является его дизайн и комфорт; он сохраняет просторный и продуманный интерьер, характерный для 5-й серии, при этом, избегая чрезмерного количества технологий. Максимальная мощность, приличный запас хода в i5 M60 В плане производительности, по мнению Edmunds, i5 отличается бесшумной и эффективной электрической трансмиссией, а топовая модель M60 впечатляет мощностью 593 лошадиные силы.

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Водительские ощущения от i5 - еще одна изюминка. Автомобиль удачно сочетает в себе комфорт, роскошь и спортивность, обеспечивая приятные ощущения от вождения. Кроме того, i5 отличается дальностью хода и эффективностью. В ходе испытаний i5 eDrive40 превзошел свои оценки EPA, достигнув впечатляющих 517 км на одной зарядке, что подчеркивает его эффективность. Модель i5 M60 не так хороша в рейтинге EPA - всего 412 км.

Далее Edmunds отмечает исключительный дорожный комфорт BMW i5, отчасти благодаря стандартной пневматической подвеске, которой оснащены все модели. BMW i7 и Hyundai Ioniq 6 Двумя другими финалистами в рейтинге лучших электромобилей 2024 года стали BMW i7 и Hyundai Ioniq 6. BMW i7, как и i5, заслужил признание благодаря трансформации традиционного бензинового автомобиля в электромобиль, в данном случае BMW 7-й серии.

Этот высококлассный представительский седан может похвастаться целым рядом роскошных функций, включая такие опции, как задние сиденья с массажем, 31" экран кинотеатра и фронтальная камера, которая адаптирует подвеску к дорожным неровностям. Однако его внешний дизайн вызвал ряд нареканий. Примечательным аспектом i7 является его маневренность. Несмотря на свои размеры, у i7 управляемость лучше, чем ожидалось.

Передовая система подвески BMW i7 играет решающую роль в минимизации кренов кузова, повышая его статус как драйверского автомобиля в категории полноразмерных роскошных электромобилей. Стоимость BMW i5 eDrive40 в 2024 году составляет 66 800 долларов США, что немного дороже бензиновой 540i xDrive и на 9 000 долларов больше, чем у i4 eDrive40.