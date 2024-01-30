Назван лучший электромобиль 2024 года по мнению автомобильного журнала Edmunds

BMW i5 - лучший электромобиль в 2024 году по мнению автомобильного журнала Edmunds
Новый BMW i5 завоевал расположение американского автомобильного журнала Edmunds. По мнению издания, новый электромобиль 5-й серии входит в топ лучших электромобилей 2024 года. BMW i5 получил признание за органичную интеграцию классической роскоши и современных технологий.
Отличительной особенностью i5 является его дизайн и комфорт; он сохраняет просторный и продуманный интерьер, характерный для 5-й серии, при этом, избегая чрезмерного количества технологий. Максимальная мощность, приличный запас хода в i5 M60 В плане производительности, по мнению Edmunds, i5 отличается бесшумной и эффективной электрической трансмиссией, а топовая модель M60 впечатляет мощностью 593 лошадиные силы.
Водительские ощущения от i5 - еще одна изюминка. Автомобиль удачно сочетает в себе комфорт, роскошь и спортивность, обеспечивая приятные ощущения от вождения. Кроме того, i5 отличается дальностью хода и эффективностью. В ходе испытаний i5 eDrive40 превзошел свои оценки EPA, достигнув впечатляющих 517 км на одной зарядке, что подчеркивает его эффективность. Модель i5 M60 не так хороша в рейтинге EPA - всего 412 км.
Далее Edmunds отмечает исключительный дорожный комфорт BMW i5, отчасти благодаря стандартной пневматической подвеске, которой оснащены все модели. BMW i7 и Hyundai Ioniq 6 Двумя другими финалистами в рейтинге лучших электромобилей 2024 года стали BMW i7 и Hyundai Ioniq 6. BMW i7, как и i5, заслужил признание благодаря трансформации традиционного бензинового автомобиля в электромобиль, в данном случае BMW 7-й серии.
Этот высококлассный представительский седан может похвастаться целым рядом роскошных функций, включая такие опции, как задние сиденья с массажем, 31" экран кинотеатра и фронтальная камера, которая адаптирует подвеску к дорожным неровностям. Однако его внешний дизайн вызвал ряд нареканий. Примечательным аспектом i7 является его маневренность. Несмотря на свои размеры, у i7 управляемость лучше, чем ожидалось.
Передовая система подвески BMW i7 играет решающую роль в минимизации кренов кузова, повышая его статус как драйверского автомобиля в категории полноразмерных роскошных электромобилей. Стоимость BMW i5 eDrive40 в 2024 году составляет 66 800 долларов США, что немного дороже бензиновой 540i xDrive и на 9 000 долларов больше, чем у i4 eDrive40.
Это очень конкурентоспособная цена, которая предлагает, пожалуй, больше роскоши, чем Tesla Model S за 88 000 долларов, и немного больше стиля, чем, кроссоверы Genesis GV60 или Cadillac Lyriq по аналогичной цене. Более горячая модель i5 M60 стоит от 84 100 долларов, но по своим характеристикам не уступает Model S.