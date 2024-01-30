Темпы продаж электрокаров замедляются

Российские автомобилисты стали менее охотно приобретать электромобили. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные консенсус-прогноза специалистов «Автостата», в базовом сценарии в 2024 году удастся продать 25 тысяч электромобилей, а в негативном — всего 18 тысяч, что немногим больше показателя 2023 года.

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По мнению аналитиков, в лучшем случае за этот год автоцентры продадут 34 тысячи штук транспортных средств без ДВС. Всего на электрокары придется от 2,1 до 2,5% отечественного рынка. Вместе с тем эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) считают, что рынок вырастет в 2,1 раза — до 30 штук реализованных электромобилей. В негативном сценарии роста и вовсе не случится.

Дилеры склонны согласиться с базовым прогнозом «Автостата». Так, директор «Авилон Электро» Сергей Сергей Мелюх ожидает продажи электрокаров в 2024 году на уровне более 20 тысяч штук. Похожий прогноз дают в «БорисХоф», где считают электрокар вторым–третьим автомобилем в семье с доступом к зарядной инфраструктуре.