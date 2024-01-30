Найден склад с коллекцией редких Dodge Challenger и Plymouth Barracuda

Эта невероятная коллекция «Челленджеров» и «Барракуд» 1970–1971 годов, снятая YouTube-каналом Auto Archaeology, является частью еще большей коллекции Mopar.

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На кадрах видно как минимум восемь кабриолетов Dodge Challenger 1970 года выпуска. Их техническое состояние неизвестно, как и наличие оригинального двигателя и трансмиссии, но по крайней мере половина из них, похоже, являются автомобилями R/T. И это очень важно, поскольку только 963 из 3884 кабриолетов Challenger, выпущенных в 1970 году, были заказаны с пакетом R/T.

По крайней мере один из автомобилей в коллекции оснащён двигателем Six Pack объемом 7,2 литра, что делает его одним из всего 99 экземпляров. Также есть довольно редкие кабриолеты версий 440 и 383 R/T. Всего было выпущено 163 и 692 экземпляра, соответственно.

Carakoom

Что касается Plymouth Barracuda, то в коллекции есть кабриолет 1970 года в варианте Cuda. Если он оригинальный, то он является одним из 548 экземпляров, построенных с пакетом Performance (из 2501 кабриолетов, построенных в 1970 году).

Тут же хранится ещё более редкий экземпляр 1971 года — один из 374 выпущенных. В коллекции есть несколько автомобилей с жесткой крышей в кузове E: полдюжины Barracuda 1970 и 1971 годов, включая автомобиль Six Barrel 1970 года, которых было сделано 1784 единицы.