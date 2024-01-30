Будущие BMW iX3 и iX4 будут конкурировать с Porsche Macan EV

Впервые анонсированный в 2019 году, электрический Macan наконец-то появился. Первый внедорожник Porsche без двигателя внутреннего сгорания входит в сложный сегмент, в котором доминирует Tesla Model Y. Конечно, у BMW есть устаревший iX3, но в 2025 году его заменит модель следующего поколения на платформе Neue Klasse.

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Баварскому концерну придется потрудиться, ведь новый внедорожник с нулевым уровнем выбросов из Цуффенхаузена может стать достойным конкурентом. Несмотря на сильное сходство с бензиновым Macan, электрический преемник построен на платформе, разработанной специально для него.

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Между двумя моделями нет практически ничего общего, поскольку новая модель с самого начала разрабатывалась исключительно как EV. В ее основе лежит платформа Premium Platform Electric (PPE), которую Porsche разработала совместно с Audi. Марка из Ингольштадта получит свою собственную модель, Q6 E-Tron, позднее в 2024 году. Macan EV появится спустя десятилетие после оригинальной модели и будет предлагаться вначале в виде Macan 4 и Macan Turbo.

Оба автомобиля оснащены двойными двигателями, полным приводом и большим блоком батарей с полезной емкостью 95 кВт-ч, что значительно превосходит 74-кВт-ч у BMW iX3. Базовая модель развивает 402 лошадиные силы и 650 Ньютон-метров крутящего момента, в то время как более мощный вариант обеспечивает 630 лошадиных сил и внушительные 1130 Нм. Из-за заднего привода и единственного двигателя текущий iX3 на базе CLAR находится в тени Macan EV. У модели BMW всего 282 л.с. и 400 Нм. Даже Macan 4 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды, в то время как мощный Turbo сокращает это время до 3,3 секунды.

Для сравнения, iX3 делает это за 6,8 секунды. Что касается максимальной скорости, то Macan разгоняется до 220 км/ч и 260 км/ч соответственно, в то время как iX3 разгоняется до 180 км/ч, ограниченных электроникой. Будущий iX3 должен сократить отставание от Macan EV, особенно в случае с еще не подтвержденной версией M. Предварительно известно, что BMW намерена предоставить iX3 на базе Neue Klasse полноценную версию M. Кроме того, планируется более изящный iX4, дополненный M-вариантом.

Производные будущих iX3 и iX4, вероятно, станут достойными соперниками, по крайней мере, для Macan 4. Если говорить о запасе хода, то по WLTP в комбинированном цикле Macan 4 проедет от 516 до 613 километров, в то время как Macan Turbo - от 518 до 591 километра, прежде чем закончится заряд. BMW iX3 может проехать 460 километров между двумя циклами зарядки. Замена iX3 обеспечит значительно больший запас хода за счет перехода на батареи Gen6 с круглыми ячейками, которые, по словам BMW, увеличат запас хода на 30% и плотность энергии более чем на 20%.

Согласно слухам, максимальный запас хода в 800 километров по циклу WLTP может быть возможен. Мюнхенская марка также обещает на 30% более быструю зарядку. Кстати говоря, Macan EV поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 270 кВт, и в этом случае батарея переходит из состояния заряда 10 % в 80 % за 21 минуту. iX3 может заряжаться только при 150 кВт, что обеспечивает запас хода в 100 километров за 10 минут. Длина обновленного Macan составляет 4784 миллиметра, ширина - 1938 мм, высота - 1622 мм, а колесная база - 2893 мм. Таким образом, он немного длиннее, шире, но ниже, чем нынешний BMW iX3.

Шпионские снимки будущего EV позволяют предположить, что пропорции модели не сильно изменятся. В салоне Porsche Macan установлены экраны: 12,6" приборный, 10,9" информационно-развлекательный и опциональный 10,9" дисплей на пассажирской стороне приборной панели. iX3 по-прежнему оснащен информационно-развлекательной системой предыдущего поколения, но его преемник станет первой серийной моделью BMW, получившей систему iDrive X с большим центральным сенсорным экраном и дисплеем на всю приборную панель, отказавшись от большинства традиционных элементов управления.

Несмотря на большую площадь экрана, Porsche Macan EV по-прежнему оснащен кнопками быстрого доступа к некоторым функциям, включая климат-контроль. Новый iX3 и все модели Neue Klasse будут поставляться без поворотной кнопки. Что касается цен, то Porsche Macan 4 EV в 2024 году стартует в Германии с 84 100 евро, а Macan Turbo EV - с 114 600 евро. BMW iX3, гораздо дешевле - от 67 300 евро. Однако модель Neue Klasse, которая появится в следующем году, скорее всего, будет стоить дороже текущей модели.