Представлен новый MINI Cooper SE

Новый MINI Cooper SE
Cooper SE - самый продаваемый автомобиль MINI в прошлом году, будет полностью обновлен в 2024 году. В преддверии выхода на рынок модель нового поколения позирует на фоне снежного пейзажа. На фото более мощная версия SE, но в будущем британская марка планирует продавать электрический хэтчбек Cooper E начального уровня.
Представленный автомобиль, собран не в Великобритании, как его предшественник, а в Китае. Материнская компания MINI - BMW Group - создала совместное предприятие Spotlight Automotive с Great Wall Motor для сборки электрического хэтча в КНР. Автомобиль сходит с конвейера на новом заводе в Чжанцзягане, провинция Цзянсу.
Позже в этом году к нему присоединится субкомпактный кроссовер Aceman. С 2026 года Cooper E/SE и Aceman будут производиться на родине в Великобритании. Но, в течении нескольких лет, эти два EV будут поставляться из Китая. Мощность электронного двигателя SE составляет 218 л.с. (160 кВт) и 330 Нм крутящего момента.
Он получает необходимую энергию от батареи емкостью 54,2 кВт/ч, что обеспечивает запас хода по циклу WLTP в 402 км. Батарея установлена на полу, что, по словам MINI, помогает распределить вес и понизить центр тяжести. Как и прежде, MINI намерен продавать электрический Cooper исключительно в виде трехдверного хэтчбека.
Если вам нужен более практичный EV, то лучшим выбором будет Aceman. Не стоит забывать, что новый Countryman немецкого производства также оснащается электрической силовой установкой, и он гораздо больше своего предшественника. У покупателей есть свобода выбора между ДВС и ЭВ примерно до 2030 года. Именно в 2030 MINI откажется от двигателей внутреннего сгорания, чтобы производить и продавать только электромобили. Источник: MINI