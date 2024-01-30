Представлен новый MINI Cooper SE

Cooper SE - самый продаваемый автомобиль MINI в прошлом году, будет полностью обновлен в 2024 году. В преддверии выхода на рынок модель нового поколения позирует на фоне снежного пейзажа. На фото более мощная версия SE, но в будущем британская марка планирует продавать электрический хэтчбек Cooper E начального уровня.

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Представленный автомобиль, собран не в Великобритании, как его предшественник, а в Китае. Материнская компания MINI - BMW Group - создала совместное предприятие Spotlight Automotive с Great Wall Motor для сборки электрического хэтча в КНР. Автомобиль сходит с конвейера на новом заводе в Чжанцзягане, провинция Цзянсу.

Позже в этом году к нему присоединится субкомпактный кроссовер Aceman. С 2026 года Cooper E/SE и Aceman будут производиться на родине в Великобритании. Но, в течении нескольких лет, эти два EV будут поставляться из Китая. Мощность электронного двигателя SE составляет 218 л.с. (160 кВт) и 330 Нм крутящего момента.

Он получает необходимую энергию от батареи емкостью 54,2 кВт/ч, что обеспечивает запас хода по циклу WLTP в 402 км. Батарея установлена на полу, что, по словам MINI, помогает распределить вес и понизить центр тяжести. Как и прежде, MINI намерен продавать электрический Cooper исключительно в виде трехдверного хэтчбека.