В России запатентовали странный электрокар: он похож на ВАЗ-2104 и Cybertruck

Автомобиль на патентных изображениях, появившихся в базе Федерального института промышленной собственности, выглядит весьма странно: он напоминает ВАЗ-2104, выполненный в футуристическом дизайне Tesla Сybertruck. Как уточняет телеграм-канал «Автопоток», автор патентов — предприниматель из Курска. Заявка была подана еще осенью прошлого года, но зарегистрировали ее только в конце января.

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Никаких подробностей о машине не приводится, за исключением того, что это электрический универсал. Экстерьер с рублеными гранями отсылает к поступившему недавно в продажу американскому пикапу Tesla Cybertruck. С него же, по всей видимости, срисованы и колесные диски — их лишь дополнили голубыми элементами. Такая же полоса голубого цвета имеется на порогах, а по бокам спереди и сзади можно заметить оранжевые линии. Передние фары и задние фонари изображены пиксельными, с рисунком в виде N (или И) и V.

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Планируется ли выпуск такой модели и кто ее будет собирать, неизвестно. Нет и никакой информации и технических характеристиках.