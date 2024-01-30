В России запатентовали странный электрокар: он похож на ВАЗ-2104 и Cybertruck
Автомобиль на патентных изображениях, появившихся в базе Федерального института промышленной собственности, выглядит весьма странно: он напоминает ВАЗ-2104, выполненный в футуристическом дизайне Tesla Сybertruck. Как уточняет телеграм-канал «Автопоток», автор патентов — предприниматель из Курска. Заявка была подана еще осенью прошлого года, но зарегистрировали ее только в конце января.
Никаких подробностей о машине не приводится, за исключением того, что это электрический универсал. Экстерьер с рублеными гранями отсылает к поступившему недавно в продажу американскому пикапу Tesla Cybertruck. С него же, по всей видимости, срисованы и колесные диски — их лишь дополнили голубыми элементами. Такая же полоса голубого цвета имеется на порогах, а по бокам спереди и сзади можно заметить оранжевые линии. Передние фары и задние фонари изображены пиксельными, с рисунком в виде N (или И) и V.
Планируется ли выпуск такой модели и кто ее будет собирать, неизвестно. Нет и никакой информации и технических характеристиках.
Между тем, в России уже можно оформить заказ на Tesla Cybertruck: на классифайдах разные продавцы предлагают привезти электрический пикап из-за границы за 12-17 миллионов рублей. Самые высокие цены у Moscow Tesla Club, однако ждать машину не придется — 845-сильный полноприводный Cybertruck 2023 года выпуска есть у компании в наличии в Москве.