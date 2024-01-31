В Госдуме не поддержали законопроект о регистрации электросамокатов в ГИБДД

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получении на такую технику госзнаков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев заявил, что вопрос актуален, однако его нельзя решить одним законопроектом. По его словам, в 2023 году правительство утвердило «дорожную карту» по нормативному регулированию СИМ, в рамках которой будут меняться различные нормативные акты, в том числе КоАП и Правила дорожного движения. Он призвал дождаться разработки этого документа, а не вносить отдельные правки.

Согласно разработанному в прошлом году документу, физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр. Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет госуслугой. Нововведения нужны для контроля за электросамокатами, принадлежащими физлицам.