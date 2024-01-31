Россиянам рассказали, как действовать при отказе в ремонте китайского автомобиля

«По закону, если мы имеем дело с официальным представителем компании-производителя того или иного товара, как, например, в этом случае автомобиля, то он не имеет права отказывать покупателю в гарантийном обслуживании. Но в этом случае все осложняется тем, что компания-производитель формально, по документам, никакого автомобиля покупателю не продавала! И даже не ввозила его на территорию Российской Федерации. Это сделали некие третьи лица», — пояснил он.

При этом, если автомобиль был приобретен в салоне и покупатель не знал о том, что его ввезли по параллельному импорту, тогда при отказе в гарантийном обслуживании он может подать на салон в суд. Однако, если сам салон не оказывает услуги ремонта, суд обяжет изготовителя взяться за это. Изготовитель, который находится в Китае, вряд ли будет исполнять это требование.