Среди новинок Chery нашлось необычное футуристичное купе

Скорее всего, свежие модели дебютируют до конца текущего года. При этом, возможно, не все из них будут выпускать под материнской маркой.

В 2024 году китайская компания Chery планирует вывести на рынок целую россыпь новинок – как под собственной маркой, так и под многочисленными суббрендами. Некоторые из моделей уже засвечены самим производителем, а теперь раскрыт дизайн еще трех будущих премьер: опубликованы патентные изображения пары кроссоверов и необычной легковушки. Любопытно, что облик машин зарегистрирован одним из европейских ведомств, хотя и не факт, что они доберутся до Старого света.

Итак, одна из грядущих моделей – это либо рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 9, либо родственная модель, ну или какая-то новая разновидность. От нынешней «девятки» паркетник на картинках отличается головной оптикой, бамперами и радиаторной решеткой, причем у решетки два варианта дизайна. Кстати, рассекреченные ныне новинки необязательно будут продавать непосредственно под маркой Chery – их вполне могут «отдать» одному из суббрендов компании (а то и нескольким). Так, тот же актуальный Chery Tiggo 9 в России появится как Jaecoo J8.

Другой будущий кроссовер в профиль сильно смахивает на Chery Tiggo 8 Pro. Если сравнивать с «восьмеркой», то новый SUV тоже имеет иные оптику, бамперы и решетку (опять же, два варианта). Кроме того, этому паркетнику достались выдвижные ручки дверей, тогда как у всех многочисленных модификаций текущего Tiggo 8 — обычные ручки.