В России появилась модель летающего «каршеринга»

В России разработана модель одноместного летательного аппарата «Пчелка», который может использоваться для перемещения по городу в качестве такси или каршеринга. Об этом рассказали РИА Новости в Национальной технологической инициативе (НТИ).

По данным НТИ, разработанная российскими инженерами «Пчелка» имеет вертикальный взлет и посадку и представляет собой гибрид винтокрылого летательного аппарата и бикоптера. При этом наличие автопилота освободит от необходимости получать права на управление.

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«В режиме беспилотного такси — пассажир садится в аппарат, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места», — пояснил лидер проекта Александр Осинин.

По словам Осинина, аппарат имеет две силовые установки и два воздушных винта, которые обеспечивают вертикальный взлет, посадку и тягу в горизонтальном полете. В случае выхода из строя одного двигателя оба воздушных винта продолжают работать. Этого достаточно для безопасного полета и посадки. Также в случае отказа обоих двигателей аппарат, благодаря несущему ротору, произведет безаварийную посадку на авторотации.

Еще одним преимуществом российской разработки является то, что у нее низкий расход топлива. Максимальная скорость полета «Пчелки» — 200 километров в час, максимальная дальность полета с электродвигателями — 180 километров, а с силовыми установками двигателя внутреннего сгорания — 600 километров. В зависимости от установленного двигателя максимальное время полета может варьироваться от 1 часа 10 минут до 4 часов.

По словам разработчиков, «Пчелке» не нужно большое парковочное место, так как верхний несущий ротор устанавливается вдоль корпуса аппарата и концы ротора складываются.