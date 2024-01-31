В новых BMW можно будет не включать поворотники

BMW представляет обновления своих продуктов для 2024 года, которые включают в себя как запуск новых моделей в Северной Америке, таких как i5 xDrive40 и подключаемый гибрид 550e xDrive, так и внедрение новых передовых технологий в системы помощи водителю и информационно-развлекательные системы.

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Одним из значительных обновлений станет усовершенствование системы BMW Highway Assistant в рамках профессионального пакета помощи водителю. Эта система позволяет вождение без рук на скоростях до 140 километров в час при соответствующих условиях и ограничениях скорости. С добавлением новой функции Active Lane Change, активируемой взглядом, водители BMW смогут инициировать смену полосы движения, просто посмотрев на боковое зеркало. Эта инновационная функция предлагает водителю автоматическую смену полосы, и для ее активации достаточно взглянуть в нужное боковое зеркало.

Теперь для начала маневра не требуется использование поворотника, что повышает удобство и безопасность вождения. Система Active Lane Change будет впервые представлена в новой серии 5 и добавлена в модель iX в марте. Позже, в апреле, она появится в моделях X5, X6 (исключая M Competition) и X7, пишет SPEEDME.RU.

В дополнение к этому BMW планирует усовершенствовать интеграцию голосового помощника Apple Siri в свои автомобили. Теперь владельцы автомобилей с операционной системой BMW 9 смогут управлять Siri, просто обращаясь к ней, без необходимости нажимать кнопку для активации.