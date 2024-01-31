Европейцы заподозрили производителей автошин в ценовом сговоре

До этого стало известно, что почти половина опрошенных жителей России (48%) считают, что иранские автомобили могут завоевать их доверие. Между тем, на сегодняшний день только 32% опрошенных знают, что в России можно купить иранские машины. 68% не слышали о такой возможности. Среди преимуществ авто из Ирана 16% опрошенных россиян назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 12% — их стоимость. В то же время 29% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ, а 47% в целом не знают о преимуществах таких авто.