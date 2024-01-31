Стала известна стоимость нового гибридного кроссовера Evolute i-Space

На прошлой неделе российская марка Evolute раскрыла комплектацию нового семейного кроссовера i-Space. При этом стоимость модели объявлена не была. Ее рассекретил один из дилера бренда. Как выяснила "Российская газета", за гибридную машину придется заплатить минимум 3 945 700 рублей (при этом официальная цена от бренда будет другой - 3 899 000 рублей).

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Напомним, у Evolute i-Space последовательная гибридная силовая установка суммарной мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось.

Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра, что предоставляет водителю неплохую динамику электромобиля - разгон до 100 км/ч семиместного кроссовера занимает 7,4 с.

Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 км, при этом расход топлива составит всего 5,5 л на 100 км. Запас хода только на электротяге составляет 87 км.

Комплектация одна. В нее вошли панорамная крыша со сдвижным люком площадью 1,14 квадратных метра, полностью светодиодная оптика с подсвечивающимся логотипом бренда, 19-дюймовые литые диски аэродинамичного дизайна, 12,3-дюймовый мультимедийный комплекс Huawei HiCar с поддержкой функции дублирования экрана смартфона, интерфейсами Apple CarPlay/ Android Auto и акустикой с 12 динамиками, беспроводная зарядка для гаджетов, передние кресла с электрорегулировками, вентиляцией и обогревом, двойное боковое остекление, а также интеллектуальная система очистки воздуха

Сборка гибридов Evolute i-Space будет организована на заводе "Моторинвест" в Липецкой области.