Названа выпускаемая под маркой Xcite модель автомобиля

«Автозавод Санкт-Петербург» запустил производство автомобилей под брендом Xcite. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Первые модели будут представлены уже в конце февраля. На данный момент известно, что предприятие выпустило несколько тысяч автомобилей, а также продолжает накапливать запас машин на складе. В ближайшее время планируется начать формирование дилерской сети. Эмблема нового автомобиля представляет собой стилизованную букву «Икс», вписанную в овал.

Название марки образовано от английского глагола «to excite», что означает волновать ил будоражить. На заводе собираются лицензионные автомобили от иностранных партнеров. Кто стал партнером завода официально не сообщают. Однако Telegram-канал «Автопоток» сообщил, что под брендом Xcite в Санкт-Петербурге выпускают кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro. На рынок автомобиль выйдет под названием Xcite X-Cross 7.